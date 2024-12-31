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Джейсон Момоа возвращается во вселенную DC в новой роли

Премьера фильма с Момоа запланирована на 26 июня 2026 года
Джейсон Момоа
Джейсон МомоаИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джейсон Момоа сообщил в соцсети, что сыграет охотника за головами Лобо в фильме «Супергерл: Женщина завтрашнего дня».

Звезда «Аквамена» опубликовал скриншот из своего старого интервью, в котором называл этого персонажа своим любимцем из комиксов. Момоа признавался, что всегда хотел сыграть Лобо. Он выражал мнение, что это будет идеальная роль для него.

«Они [представители DC Comics] позвонили», — подписал пост актер, чем подтвердил свое участие в проекте.

Инопланетянин с планеты Кзарния Лобо — персонаж комиксов издательства DC Comics, известный своим жестоким характером. Он обладает сверхчеловеческой силой, способностью к регенерации и неуязвимостью.

Премьера фильма «Супергерл: Женщина завтрашнего дня» запланирована на 26 июня 2026 года. Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что главную роль в проекте исполнит Милли Олкок, сыгравшая Рейниру Таргариен в сериале «Дом дракона». Режиссером выступит Крэйг ГиллеспиТоня против всех», «Круэлла»). Съемки фильма стартуют 13 января.

На счету Джейсона Момоа такие кинохиты, как «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Аквамен» и «Форсаж 10». В августе 2024 года актеру исполнилось 45 лет.