Никита Кологривый рассказал, какой должна быть его идеальная девушка

«Тут все зависит от терпения, все зависит от образа жизни, который вы хотите выбрать. Если учитывать тот факт, что я не нахожусь дома и в каком-то городе дольше трех дней, то, наверное, она должна быть готова к кочевой жизни. Как угодно, лишь бы скучно не было и хотелось приходить домой», — отметил артист.