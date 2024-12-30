Боб Дилан сыграл роль самого себя целиком перед утверждением сценария байопика

В одну из них Мэнголд и Дилан прочли сценарий вслух. Музыкант декламировал только те строчки, которые произносил его персонаж. В течение этого процесса Дилан делал заметки прямо в напечатанном сценарии. Когда все правки были внесены, гитарист подписал сценарий и отдал его Мэнголду со словами «Иди с богом».