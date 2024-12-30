Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Боб Дилан сыграл роль самого себя целиком перед утверждением сценария байопика

Продюсер рассказал, какой вклад в создание картины «Боб Дилан: Никому не известный» внес музыкант
Боб Дилан
Боб ДиланИсточник: Legion-Media.ru

Американский гитарист Боб Дилан целиком прочитал и сыграл собственную роль перед тем, как утвердить сценарий байопика «Совершенный незнакомец» (2024). Об этом сообщил продюсер картины Питер Джейсен.

По его словам, Дилан прочел весь сценарий совместно с режиссером Джеймсом Мэнголдом. Для полноценного утверждения сценария им потребовалось несколько встреч, передает NME.

В одну из них Мэнголд и Дилан прочли сценарий вслух. Музыкант декламировал только те строчки, которые произносил его персонаж. В течение этого процесса Дилан делал заметки прямо в напечатанном сценарии. Когда все правки были внесены, гитарист подписал сценарий и отдал его Мэнголду со словами «Иди с богом».

По словам Питера Джейсона, у Дилана не было права решающего слова, но его вклад тем не менее был довольно значимым.

Мировая премьера фильма «Боб Дилан: Никому не известный» состоялась в конце декабря 2024 года. Роль Боба Дилана исполнил Тимоти Шаламе, недавно представивший два кавера на его песни.