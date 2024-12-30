Тимоти Шаламе заявил, что рэпер Lil B вдохновил его начать актерскую карьеру

Американский актер Тимоти Шаламе признался, что на начало кинокарьеры его вдохновил рэпер Lil B. По словам актера, музыкант благословил его еще несколько лет назад. За несколько дней до интервью Шаламе как раз рассказывал об этом рэперу Tyler, The Creator.
Оконма (настоящее имя Tyler The Creator) отметил, что уже «почувствовал ауру того, кого благословил Lil B», передает NME.
Шаламе также подчеркнул, что Lil B значительно повлиял на его жизнь и карьеру. По словам актера, его вдохновляло, что рэпер «делает, что хочет» и не дает четких ответов на вопросы, которые ему задают.
Он также вспомнил, что их встреча произошла на выступлении Lil B в Нью-Йоркском университете. Тимоти стоял в первом ряду и поднял руку, после чего музыкант пригласил его на сцену. По словам Шаламе, рэпер «благословил его», и его актерская карьера пошла в гору. Так, в 22 актер стал самым молодым номинантом на «Оскар» в категории «Лучший актер первого плана».
Не так давно Шаламе исполнил роль известного музыканта в картине «Совершенный незнакомец». Герой, вдохновивший картину, принимал активное участие в создании сценария.