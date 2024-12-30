Тимоти Шаламе заявил, что рэпер Lil B вдохновил его начать актерскую карьеру

Он также вспомнил, что их встреча произошла на выступлении Lil B в Нью-Йоркском университете. Тимоти стоял в первом ряду и поднял руку, после чего музыкант пригласил его на сцену. По словам Шаламе, рэпер «благословил его», и его актерская карьера пошла в гору. Так, в 22 актер стал самым молодым номинантом на «Оскар» в категории «Лучший актер первого плана».