Умерла Майя Ивашкевич

Актриса родилась 22 мая 1925 года. Ее карьера началась в Камерном театре Александра Таирова, а затем продолжилась в Московском театре им. Пушкина. С 1960 года Ивашкевич работала в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. Она исполнила десять ролей в спектаклях таких режиссеров, как Борис Голубовский, Александр Дунаев, Сергей Яшин, Константин Богомолов, Владимир Панков, Денис Азаров. Ее фильмография насчитывает семь работ в семи проектах.