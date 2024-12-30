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Умерла Майя Ивашкевич

Актрисе театра и кино было 99 лет
Майя Ивашкевич, фото: teatrgogolya.ru
Майя Ивашкевич, фото: teatrgogolya.ru

МОСКВА, 30 декабря./ТАСС/. Старейшая актриса Московского драматического театра имени Н. В. Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Ивашкевич умерла в возрасте 99 лет. Об этом сообщается на сайте театра.

«Сегодня, 30 декабря, на 100-м году жизни скончалась старейшая актриса Театра Гоголя, почетный деятель искусств города Москвы Майя Ивашкевич. Мы глубоко скорбим и приносим соболезнования друзьям, коллегам и близким Майи Сергеевны», — говорится в сообщении.

Информация о дате прощания будет объявлена позже.

Актриса родилась 22 мая 1925 года. Ее карьера началась в Камерном театре Александра Таирова, а затем продолжилась в Московском театре им. Пушкина. С 1960 года Ивашкевич работала в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. Она исполнила десять ролей в спектаклях таких режиссеров, как Борис Голубовский, Александр Дунаев, Сергей Яшин, Константин Богомолов, Владимир Панков, Денис Азаров. Ее фильмография насчитывает семь работ в семи проектах.