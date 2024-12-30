Умерла актриса театра Светлана Свиридова

Умерла советская и российская актриса, певица Светлана Свиридова. Эту информацию подтвердили представители Воронежского государственного театра кукол имени Вольховского на странице в «ВКонтакте». Отмечается, что прощание состоится 31 декабря в 11:00 на Юго-Западном кладбище города.
Светлана Свиридова окончила факультет актеров театра кукол Воронежского музыкального училища. В 1976 году она присоединилась к коллективу Воронежского театра кукол.
На театральной сцене она сыграла в множестве постановок, среди которых были «Али-Баба и 40 разбойников», «Мерзни, мерзни, волчий хвост», «Две избушки и Морозко», «Сказки бабушки Корольковой» и «Волк и семеро козлят».
Подчеркивается, что зрители ценили актрису не только за мастерство кукловождения, но также за ее музыкальные и вокальные таланты.
«Светлана Александровна оставила след в истории нашего театра и в сердцах тех, кто имел счастье работать рядом с ней», — сказано в сообщении.