Умерла актриса театра Светлана Свиридова

На театральной сцене она сыграла в множестве постановок, среди которых были «Али-Баба и 40 разбойников», «Мерзни, мерзни, волчий хвост», «Две избушки и Морозко», «Сказки бабушки Корольковой» и «Волк и семеро козлят».