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Умерла актриса театра Светлана Свиридова

Прощание с актрисой состоится 31 декабря
Светлана Свиридова, фото: соцсети
Светлана Свиридова, фото: соцсети

Умерла советская и российская актриса, певица Светлана Свиридова. Эту информацию подтвердили представители Воронежского государственного театра кукол имени Вольховского на странице в «ВКонтакте». Отмечается, что прощание состоится 31 декабря в 11:00 на Юго-Западном кладбище города.

Светлана Свиридова окончила факультет актеров театра кукол Воронежского музыкального училища. В 1976 году она присоединилась к коллективу Воронежского театра кукол.

На театральной сцене она сыграла в множестве постановок, среди которых были «Али-Баба и 40 разбойников», «Мерзни, мерзни, волчий хвост», «Две избушки и Морозко», «Сказки бабушки Корольковой» и «Волк и семеро козлят».

Подчеркивается, что зрители ценили актрису не только за мастерство кукловождения, но также за ее музыкальные и вокальные таланты.

«Светлана Александровна оставила след в истории нашего театра и в сердцах тех, кто имел счастье работать рядом с ней», — сказано в сообщении.