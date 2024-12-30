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Украденные из дома Киану Ривза часы Rolex нашли в Чили

CNN: украденные из дома Киану Ривза в Лос-Анджелесе часы Rolex нашли в Чили
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Часы Rolex стоимостью 9000 долларов, украденные из дома актера и кинорежиссера Киану РивзаМатрица», «Джон Уик») в Лос-Анджелесе, нашли в Чили — в восточной части Сантьяго. Об этом пишет CNN.

«В общей сложности трое часов, изъятых в ходе рейдов, принадлежат актеру. Чилийские власти работают с представителями США по этому делу, и это помогло им связать часы с кражей со взломом в доме актера в 2023 году», — говорится в публикации.

Часы Rolex Submariner с выгравированным именем актера и словами «2021, JW4, спасибо, The John Wick Five» удалось найти в ходе полицейской операции, связанной с серией местных ограблений. Арестован 21-летний мужчина. В 2021 году Ривз подарил часы Rolex Submariners каскадерам, с которыми работал над фильмом «Джон Уик 4».

В декабре 2023 года сообщалось, что грабители в лыжных масках ворвались в дом актера в Лос-Анджелесе и смогли украсть огнестрельное оружие. Ривза в момент проникновения в жилище дома не было. В 2014 году дом знаменитости взламывали дважды.