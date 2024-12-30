Украденные из дома Киану Ривза часы Rolex нашли в Чили

В декабре 2023 года сообщалось, что грабители в лыжных масках ворвались в дом актера в Лос-Анджелесе и смогли украсть огнестрельное оружие. Ривза в момент проникновения в жилище дома не было. В 2014 году дом знаменитости взламывали дважды.