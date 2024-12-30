Базыкина о скандалах Кологривого: «Предпосылки были»

Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. В январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Александру Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. 21 марта Кологривый попал в спецприемник на семь суток после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.