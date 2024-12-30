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Базыкина о скандалах Кологривого: «Предпосылки были»

Актриса Базыкина: у Кологривого были предпосылки к скандальному поведению на съемках «Слова пацана»
Елизавета Базыкина
Елизавета Базыкина

Актриса Елизавета Базыкина заявила в интервью Ксении Собчак, что у Никиты Кологривого были предпосылки к скандальному поведению на съемках сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

«Предпосылки к этому были. Все это видели. Я не знаю, я с ним не снималась в “Слове пацана”. Просто ходили какие-то слухи», — поделилась артистка.

Базыкина заявила, что не осуждает Кологривого. «Не судите, да не судите будете», — заявила актриса.

По словам Базыкиной, она не обращала внимания на поведение Кологривого на съемках в «Комбинации». Артистка заявила, что абстрагируется от того, что ее расстраивает, пугает, вдохновляет и разрушает.

Никита Кологривый стал известен после серии скандалов с ним. В январе артист раскритиковал актеров без образования, в том числе Александру Бортич. После этого он высмеял актерский талант Данилы Козловского, назвав его «лжеартистом», обесценил работу актеров «Слова пацана» и заявил, что ему не нравятся советские артисты Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов. 21 марта Кологривый попал в спецприемник на семь суток после пьяного дебоша в новосибирском ресторане.