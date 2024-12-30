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Учитель выразил надежду на сотрудничество с актерами Борисовым и Эйдельштейном

По словам режиссера, работа с такими артистами представляет особенную ценность
Алексей Учитель
Алексей Учитель

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, режиссер и сценарист Алексей Учитель рассказал ТАСС о своем желании поработать над одним из своих фильмов с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном.

«И с Марком, и с Юрой я с удовольствием готов работать. Я надеюсь на совместную картину и искренне этого хочу», — сказал режиссер.

Учитель добавил, что ранее с обоими актерами уже велись переговоры о съемках в одной из его кинолент. Тогда же режиссер обратил внимание на «колоссальный магнетизм» Борисова. А за Эйдельштейном, утверждает собеседник агентства, он наблюдает еще с дебютной киноленты актера.

По словам Учителя, работа с такими артистами представляет особенную ценность, потому что сегодня ощущается дефицит высокопрофессиональных актеров. «Если говорить серьезно, актерская проблема сегодня актуальна, особенно — среди молодых <…>. Есть много хороших актеров, и даже отличных, а вот актеров высшего разряда все-таки не так много», — отметил Учитель.

Ранее Алексей Учитель сообщил об актуальной проблеме кинематографа. 