Учитель выразил надежду на сотрудничество с актерами Борисовым и Эйдельштейном

Учитель добавил, что ранее с обоими актерами уже велись переговоры о съемках в одной из его кинолент. Тогда же режиссер обратил внимание на «колоссальный магнетизм» Борисова. А за Эйдельштейном, утверждает собеседник агентства, он наблюдает еще с дебютной киноленты актера.