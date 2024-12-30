«Злая» стала самой прибыльной киноадаптацией мюзикла в истории

Мировые кассовые сборы «Злой» составили 634,4 миллиона долларов, из которых 424,2 миллиона долларов приходятся на США. По результатам эта картина обошла музыкальный фильм Mamma Mia! (2008), которому до этого принадлежало первенство, сообщает Deadline.