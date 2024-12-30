«Злая» стала самой прибыльной киноадаптацией мюзикла в истории

Картина «Злая: Сказка о ведьме Запада» (2024) стала самой коммерчески успешной киноадаптацией мюзикла всех времен. Главные роли в фильме сыграли Синтия Эриво и Ариана Гранде, режиссером выступил Джон М. Чу.
Мировые кассовые сборы «Злой» составили 634,4 миллиона долларов, из которых 424,2 миллиона долларов приходятся на США. По результатам эта картина обошла музыкальный фильм Mamma Mia! (2008), которому до этого принадлежало первенство, сообщает Deadline.
Напомним, что картина «Злая» — это адаптация одноименного бродвейского мюзикла Стивена Шварца. Его действие происходит во вселенной «Волшебника страны Оз» (1939).
Ранее стало известно, что Синтия Эриво, сыгравшая роль ведьмы Эльфабы, приняла участие в написании песни для второй части фильма. Премьера сиквела должна состояться 21 ноября 2025 года.