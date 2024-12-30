Композитор Оттер назвал саундтрек к картине «Пророк» с Борисовым своей гордостью

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Российский композитор Райан Оттер (настоящее имя — Ростислав Пименов) назвал музыкальное сопровождение к фильму «Пророк. История Александра Пушкина» проектом, которым он гордится больше всего. Об этом в интервью с ТАСС сообщил сам композитор.
«На сегодняшний день (главный повод для гордости — прим. ТАСС) — все-таки “Пророк”. Скоро мы все это услышим — фильм очень крутой, там было самое пристальное внимание и продюсеров, и режиссера, и мое собственное», — заявил он.
Собеседник агентства добавил, что проект стал самой длительной работой в его карьере. Он трудился над музыкальным сопровождением к киноленте около семи месяцев. «Мы с создателями хотели сделать все идеально, на 200%», — отметил композитор.
Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» станет художественной интерпретацией биографии писателя. Он появится на экранах 14 февраля 2025 года. Главную роль в картине сыграет Юра Борисов, удостоенный номинации на американскую премию Голливудской ассоциации прессы «Золотой глобус» за «лучшую мужскую роль второго плана» в фильме «Анора».