Алексей Учитель назвал Юру Борисова актером с «колоссальным магнетизмом»

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, режиссер и сценарист Алексей Учитель назвал Юру Борисова, номинированного на «Золотой глобус», талантливым актером с «колоссальным магнетизмом». Такое мнение режиссер выразил в интервью ТАСС.
9 декабря 2024 года Борисов был номинирован на вторую по престижу после «Оскара» кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме «Анора». Так, Борисов стал первым в истории премии российским актером, получившим номинацию. Премьера «Аноры» американского кинорежиссера Шона Бэйкера состоялась 21 мая на Каннском фестивале, лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» — главного приза киносмотра.
«Это, безусловно, его заслуга, — сказал Учитель, комментируя номинацию Борисова на “Золотой глобус”. — Он талантливый, замечательный, необыкновенный, с огромной харизмой. Я с ним несколько раз встречался по работе, мы вели предварительные переговоры — у него магнетизм колоссальный, и то, что он делает в кино, очень интересно. Но не бывает такого, чтобы актер играл сам по себе, а все остальные участники киноленты стояли и смотрели».
Учитель также отметил, что номинация является также заслугой сценариста и прежде всего режиссера, который нашел с Борисовым контакт и «увидел тот самый “рисунок” с его участием».
Российскому актеру кино и сериалов Юрию Борисову 32 года, он закончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.
Среди наград Борисова три «Золотых орла» за лучшую мужскую роль в фильмах «Бык» (2020), «Калашников» (2021), «Капитан Волконогов бежал» (2022), «Золотой лист» за лучшую мужскую роль в спектакле «Зойкина квартира» (2013). Фильм «Купе № 6» с Борисовым получил Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля в 2021 году.