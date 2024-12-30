Алексей Учитель назвал Юру Борисова актером с «колоссальным магнетизмом»

«Это, безусловно, его заслуга, — сказал Учитель, комментируя номинацию Борисова на “Золотой глобус”. — Он талантливый, замечательный, необыкновенный, с огромной харизмой. Я с ним несколько раз встречался по работе, мы вели предварительные переговоры — у него магнетизм колоссальный, и то, что он делает в кино, очень интересно. Но не бывает такого, чтобы актер играл сам по себе, а все остальные участники киноленты стояли и смотрели».