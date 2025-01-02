Несмотря на противостояние Малфоя и Поттера на экране, в жизни Фелтон и Рэдклифф до сих пор поддерживают теплые дружеские отношения. Однако особая связь за годы съемок у Тома возникала с Эммой Уотсон — артисты называют друг друга родственными душами и часто проводят время вместе. Многие поклонники до сих пор убеждены, что у актеров был роман, хотя оба это отрицают. Известно, что с 2011 года Фелтон встречался с актрисой Джейд Гордон, с которой познакомился на съемках последнего фильма серии. Фанаты ждали, что пара поженится, но спустя семь лет отношений Том и его возлюбленная расстались.