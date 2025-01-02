Влияние «Гарри Поттера» на мировую культуру сложно переоценить. Сказка Джоан Роулинг о мальчике, который выжил, в одночасье сделала писательницу суперзвездой, а экранизации главного фэнтези века посмотрел уже весь мир.
Наступил праздничный сезон, а значит пора вернуться в атмосферу магии и волшебства. Расскажем о том, как юные актеры справились со звездной славой и нашли свое место в жизни после выхода последнего фильма в 2011 году.
Дэниэл Рэдклифф
Как и многие из его молодых коллег, исполнитель роли Гарри Поттера буквально вырос на съемочной площадке. Но после завершения работы в 2011 году Дэниэл Рэдклифф упорно старался отойти от образа юного волшебника, разнообразив свою карьеру необычными ролями, поэтому актера можно увидеть в мистическом триллере «Женщина в черном», эксцентричном инди-кино «Человек — швейцарский нож», комедийном боевике «Пушки Акимбо» и популярном сериале «Чудотворцы».
В 2012 году Рэдклифф сыграл главную роль в мини-сериале «Записки юного врача», основанного на одноименном цикле рассказов Михаила Булгакова. Стоит отметить, что Дэниэл не раз называл русского писателя своим любимым автором. Артист также увлекся театром, поразив критиков и зрителей своими выступлениями в нашумевших постановках «Эквус» и «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая».
За кадром Рэдклифф пережил немало трудностей, включая борьбу с алкоголизмом, с которым столкнулся еще в юности. Тем не менее ему удалось преодолеть тяжелые жизненные испытания и построить счастливые семейные отношения: В 2020 году Дэниэл женился на актрисе Эрин Дарк, с которой познакомился на съемках картины «Убей своих любимых». А в 2023 году у пары родился сын Аарон.
Руперт Гринт
Роль лучшего друга Гарри, верного и добродушного Рона Уизли, принесла Руперту Гринту мировую узнаваемость. Однако после окончания поттерианы актер решил взять паузу в карьере и отойти от публичной жизни. Заработав солидный гонорар, Гринт решил осуществить мечту своего детства — он купил фургончик с мороженым и разъезжал на нем по улицам, бесплатно угощая детей десертами.
Вскоре Руперт вернулся к съемкам, пробуя себя в независимом кино: в 2013 году актер сыграл в фестивальной драме «Опасная иллюзия», а в 2015-м снялся в комедии «Лунная афера». В последние годы Гринт появляется и на малых экранах: к примеру, в хоррор-сериале «Дом с прислугой» М. Найт Шьямалана и антологии «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо».
Гринт ведет образ жизни, далекий от звездного. По словам артиста, он стремится найти баланс между карьерой и семейной жизнью. В 2018-м Пуперт женился на актрисе Джорджии Грум, с которой они были вместе семь лет. Спустя два года после свадьбы у пары родилась дочь, которой дали необычное имя — Уэнсдей.
Эмма Уотсон
Исполнительница роли умной и находчивой Гермионы Грейнджер может похвастаться наиболее успешной «пост-поттеровской» карьерой среди легендарной троицы. Уже через год после выхода последнего фильма франшизы Эмма Уотсон снялась в культовой подростковой мелодраме «Хорошо быть тихоней» с Логаном Лерманом в главной роли. Через два года дуэт вновь появился в эпической картине Даррена Аронофски «Ной».
В 2017-м Уотсон сыграла Белль в киноадаптации знаменитого мюзикла «Красавица и Чудовище», ставшего самым кассовым фильмом в своем жанре. Последним громким проектом с участием актрисы стали «Маленькие женщины» — экранизация одноименного романа Луизы Мэй Олкотт, в которой Уотсон досталась роль Мэг. Фильм Греты Гервиг получил массу положительных отзывов и «Оскар» за лучшие костюмы.
В 2014 году Эмма окончила Брауновский университет, получив степень бакалавра по литературе, после чего поступила в Оксфорд. В том же году Уотсон была назначена послом доброй воли организации «ООН-женщины».
В одном из интервью Уотсон призналась, что в юности была влюблена в своего коллегу Тома Фелтона (Драко Малфой). Фанаты приписывают актрисе романы с разными актерами, учеными и спортсменами. В числе счастливчиков якобы оказался даже принц Гарри — хотя Уотсон это опровергла.
Том Фелтон
Актер, сыгравший Драко Малфоя, дебютировал в кино еще в 1997 году в комедии «Воришки», так что к началу работы над первым фильмом франшизы о Гарри Поттере юная звезда уже имела опыт съемок. Любопытно, что изначально Том Фелтон рассматривался на роль Гарри, но после проб ему предложили роль его антагониста Драко Малфоя.
Сегодня Фелтон продолжает активно сниматься в кино, но преимущественно во второстепенных ролях. Среди прочих проектов с его участием можно выделить часть другой популярной кинофраншизы — «Восстание планеты обезьян», а также сериал «Флэш», в котором актер исполнил роль напарника известного супергероя. Помимо работы на площадке, Том всерьез увлекается музыкой и записывает песни: в 2024 году артист выпустил сразу два мини-альбома.
Несмотря на противостояние Малфоя и Поттера на экране, в жизни Фелтон и Рэдклифф до сих пор поддерживают теплые дружеские отношения. Однако особая связь за годы съемок у Тома возникала с Эммой Уотсон — артисты называют друг друга родственными душами и часто проводят время вместе. Многие поклонники до сих пор убеждены, что у актеров был роман, хотя оба это отрицают. Известно, что с 2011 года Фелтон встречался с актрисой Джейд Гордон, с которой познакомился на съемках последнего фильма серии. Фанаты ждали, что пара поженится, но спустя семь лет отношений Том и его возлюбленная расстались.
Интересный факт: В 2006 году Том Фелтон внезапно решил связать свою жизнь с рыбным промыслом и поступить в университет на «рыбное дело», однако позже все же одумался в пользу актерской карьеры.
Бонни Райт
Сыгравшая Джинни Уизли Бонни Райт, нашла себя в кинорежиссуре, сняв несколько короткометражных фильмов. Райт даже основала собственную кинокомпанию Bon Bon Lumiere. А увлечение актрисы экоактивизмом вдохновило ее на написание книги, в которой Бонни делится простыми, но важными экологическими привычками.
Не так давно в жизни Бонни наступил знаменательный момент: в 2022 году она вышла замуж за своего давнего бойфренда Эндрю Лококо. Вместе они участвуют в общественных акциях и живут вдали от голливудской суеты.
Джеймс и Оливер Фелпсы
Сыгравшие задорных близнецов Уизли Джеймс и Оливер Фелпсы в жизни такие же дружные, как и на экране. После завершения поттерианы они начали активно заниматься благотворительностью и путешествовать, встречаясь с фанатами по всему свету. В 2021 году братья начали вести подкаст, в котором общаются с бывшими коллегами по «Гарри Поттеру», обсуждая профессиональную и личную жизнь друг друга. В 2024-м актеры появились в роли ведущих кулинарного шоу «Гарри Поттер: Волшебники выпечки» на британском телевидении.
Оба брата счастливы в браке: в 2015 году Оливер женился на Кэти Хампейдж, у пары две дочери. Годом позже стало известно о свадьбе Джеймса с Анникой Остл.
Гарри Меллинг
Исполнивший роль избалованного кузена Гарри Поттера Дадли Гарри Меллинг сумел удивить всех своим внешним и профессиональным преображением. К съемкам последних частей «Гарри Поттера» он похудел настолько, что гримерам пришлось использовать специальный костюм, чтобы его персонаж выглядел узнаваемо.
После завершения саги актер продолжил карьеру в театре и кино. В 2018 году Меллинг снялся в вестерне братьев Коэн «Баллада Бастера Скраггса», а в 2021-м сыграл Малкольма в драме Джоэла Коэна «Трагедия Макбета». Но наиболее заметным стало его появление в мини-сериале «Ход королевы». Гарри проявил себя актером преимущественно драматического жанра, предпочитая громким голливудским проектам авторские фильмы.
О личной жизни Гарри Меллинга почти ничего не известно. Можно предположить, что артист держится вдали от светской хроники, предпочитая спокойный, сосредоточенный на творчестве, образ жизни.