Звезда «Слова пацана» раскрыла, готова ли сниматься обнаженной

«Этим вопросом я до сих пор задаюсь. Это не то, что я проработала пять лет в профессии, и все, давайте! (Базыкина имитирует снятие платья. — “Газета.Ru”) Ха! Стало ли мне легче? Нет. Все то же самое», — поделилась актриса.