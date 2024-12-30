Алексей Учитель сообщил об актуальной проблеме кинематографа

Режиссер Алексей Учитель рассказал в беседе с ТАСС, что наиболее актуальной проблемой кинематографа является дефицит идей и хороших сценариев. По словам Учителя, такая проблема присутствует не только в России, но и во всем мире. Режиссер признался, что сейчас трудно отыскать хорошие тексты в жанрах комедии, триллера и детектива. Артист признался, что сложно объяснить причину возникновения такой ситуации.