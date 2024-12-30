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Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, что чувствует в годовщину отношений

Эмма Хэминг заявила, что чувствует гнев и горе в годовщину отношений с Уиллисом
Эмма Хэминг и Брюс Уиллис, фото: соцсети
Эмма Хэминг и Брюс Уиллис, фото: соцсети

Жена актера Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг, заявила, что в годовщину их отношений «чувствует гнев и горе» на фоне тяжелой болезни мужа. Об этом она рассказала в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Раньше юбилеи приносили воодушевление, теперь, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и пустоту внутри. Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в мыслях “Почему он? Почему мы?”, чтобы почувствовать гнев и горе. Потом я стряхиваю это и возвращаюсь к тому, что есть. А есть… только безусловная любовь», — написала модель.

Хэминг вышла за муж за Уиллиса 21 марта 2009 года. Их отношения начались 29 декабря 2007 года.

В феврале прошлого года стало известно, что у Брюса Уиллиса лобно-височная деменция, которая приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Актер борется с неизлечимой болезнью примерно с весны 2022 года.

24 декабря Хэминг показала фото тяжелобольного мужа. Брюс Уиллис был запечатлен вместе со своими дочерьми: 12-летней Мейбл и 10-летней Эвелин. На одном снимке актер играл с девочкой в гольф, а на другом сидел в ресторане с ребенком.