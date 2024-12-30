Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, что чувствует в годовщину отношений

«Раньше юбилеи приносили воодушевление, теперь, если честно, они будоражат все чувства, оставляя тяжесть в сердце и пустоту внутри. Я даю себе 30 минут, чтобы посидеть в мыслях “Почему он? Почему мы?”, чтобы почувствовать гнев и горе. Потом я стряхиваю это и возвращаюсь к тому, что есть. А есть… только безусловная любовь», — написала модель.