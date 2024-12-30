Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне предпочли 11-ю часть «Елок» приключениям домовенка Кузи

Фильм «Елки 11» возглавил кинопрокат в России и СНГ
Кадр из фильма «Елки 11»
Кадр из фильма «Елки 11»

Комедийный новогодний фильм «Елки 11» стал лидером проката в РФ и СНГ и заработал 211,4 миллионов рублей. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

Продолжению франшизы «Елки» о том, как многих людей в России объединило желание поздравить с Новым годом одинокую учительницу Валентину Михайловну, удалось обойти семейную комедию «Домовенок Кузя» (146,1 миллионов рублей), которая была самой популярной неделю назад.

На третьем месте расположилась премьера — мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» о приключениях героев на выставке чудес со всего сказочного мира. Он собрал 88,6 миллионов рублей.

На четвертое место с 63,5 миллионами рублей опустилась «Баба Яга спасает Новый год». В картине заглавная героиня вместе с Иваном Царевичем и Марьей-искусницей помогает Деду Морозу помешать козням Снежной королевы. Пятерку самых популярных фильмов замыкает сиквел «Муфаса: Король Лев», который в странах СНГ без РФ и Белоруссии заработал 61,9 миллион рублей. 