Россияне предпочли 11-ю часть «Елок» приключениям домовенка Кузи

Продолжению франшизы «Елки» о том, как многих людей в России объединило желание поздравить с Новым годом одинокую учительницу Валентину Михайловну, удалось обойти семейную комедию «Домовенок Кузя» (146,1 миллионов рублей), которая была самой популярной неделю назад.