Индийский фильм — неофициальный ремейк советской классики: о его связи с фильмом Эльдара Рязанова не упоминается ни в титрах, ни в промо. Однако сюжет у картины «Я люблю Новый год» знакомый: чикагский банкир по имени Рандхир напивается и оказывается в Нью-Йорке в гостях у молодой учительницы Тикку, которую с незваным гостем застает ее ревнивый жених — и все это, конечно, под Новый год.