Каждый год 31 декабря по федеральным каналам проводят показы бессмертной классики Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новогодняя комедия уже давно заслужила звание одного из лучших советских фильмов.
Знаменитым сюжетом кинематографисты вдохновляются и по сей день, а популярность трогательной истории Жени Лукашина вышла далеко за пределы нашей страны. Рассказываем про все известные ремейки «Ирония судьбы» в нашей статье.
1. «Ирония судьбы. Продолжение»
В 2007 году Тимур Бекмамбетов выпустил сиквел и в то же время ремейк знаменитой новогодней истории. К своим ролям в картине вернулись Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев и другие звезды оригинального фильма.
Продолжение рассказывает про детей главных героев — Костю (Константин Хабенский) и Надю (Елизавета Боярская). Действие разворачивается спустя 30 лет после событий, рассказанных в картине Рязанова. Совместная жизнь у Лукашина с Надей не задалась, и героиня вернулась в Санкт-Петербург к Ипполиту, в то время как Женя воссоединился с Галей.
Но главная традиция в жизни Жени не меняется: 31 декабря он все так же ходит с друзьями в баню. Но однажды на предпраздничном застолье его заменяет сын Костя — изрядно выпив, он отправляется в Петербург, повторяя судьбу отца. Там он оказывается в квартире Нади — дочери Надежды и Ипполита. В этот момент домой возвращается жених девушки Ираклий в исполнении Сергея Безрукова. Таким образом, сиквел зеркально повторяет сюжет фильма 1976 года.
Реакция на «Иронию судьбы. Продолжение» получилась неоднозначной, хотя новогодний ромком собрал звездный и формально продолжил историю любимого фильма. Что же могло пойти не так? Вероятно, вторичность сюжета ленты и завышенные ожидания зрителей.
2. «Я люблю Новый год»
Индийский фильм — неофициальный ремейк советской классики: о его связи с фильмом Эльдара Рязанова не упоминается ни в титрах, ни в промо. Однако сюжет у картины «Я люблю Новый год» знакомый: чикагский банкир по имени Рандхир напивается и оказывается в Нью-Йорке в гостях у молодой учительницы Тикку, которую с незваным гостем застает ее ревнивый жених — и все это, конечно, под Новый год.
Мелодрама исследует тему одиночества, жизни мигрантов в современной Америке, а также изобилует характерными для индийского кино песнями и танцами, что, безусловно, добавляет особый колорит. Хоть большого успеха и признания ремейку добиться и не удалось, «Я люблю Новый год» может стать альтернативой привычной классике.
3. «Ирония судьбы в Голливуде»
В 2022 году на экраны вышла американская версия «Иронии судьбы». На главные роли режиссер Марюс Вайсберг пригласил звезду «Американской истории ужасов» Эмму Робертс и Томаса Манна, известного по комедии «Проект X: Дорвались». В картине также сыграли Льюис Тан и звезда серила «Ривердейл» Мэделин Петш. Лента во многом повторяет оригинальный сюжет, перенося действие в американский Бостон.
Итак, сюжет. Накануне своей помолвки молодой адвокат по имени Гриффин, как и его советский прототип, в предновогодний день по ошибке попадает в квартиру к Марго (местной Нади), которая в этот момент ждет предложения руки и сердца от своего бойфренда Кипа. И вновь случайное стечение обстоятельств переворачивает жизнь героев вверх дном: Гриффин и Марго влюбляются.
Фильм получил разгромную критику, в первую очередь от отечественных СМИ: его обвинили в безыдейной попытке пересказать оригинальную историю, используя обилие избитых штампов. Примечательно, что для участия в картине режиссер ленты пригласил Барбару Брыльску, но она наотрез отказалась.
4. «Желаем счастья!»
Знали ли вы, что советская культура оказала большое влияние на Северную Корею? Это может показаться удивительным, но северные корейцы очень любят «Иронию судьбы», настолько, что в 2001 году они выпускают собственный ремейк на новогоднюю классику. Фильм называется «Желаем счастья!» и рассказывает, в общем-то, привычную историю, но в суровых реалиях КНДР — в тот момент страна боролась с массовым голодом, что неизбежно нашло свое отражение в картине.
Ни бань, ни застолий в корейском варианте, разумеется, нет. Главный герой инженер Чун Хак решает найти себе невесту, прежде чем отправиться на освоение целины. В этом ему помогает товарищ — Тэ Бок и предлагает познакомить друга со своей кузиной Сэ Бэль. По пути к обещанной невесте Чун Хак путает дом с соседним и знакомится с красавицей Мон Нан, которая тоже ожидает своего суженого.
На деле «Желаем счастья!» — глубоко пропагандистское кино, напоминающее северокорейскому зрителю о ценностях государственной идеологии через образы героев. Следовательно, фильм создавался для вполне определенной аудитории. И все же неплохой юмор и понятные любому зрителю ситуации, описанные в ленте — подарят долю радости и новогоднего настроения.
5. «СамоИрония судьбы!»
Завершим нашу подборку последним проектом на основе любимой новогодней комедии. Новогоднее шоу ТНТ, вышедшее в 2022 году, являет собой пародию на «Иронию судьбы, или С легким паром!», поэтому лишь условно становится ремейком.
«СамоИрония судьбы!» в основном состоит из комедийных скетчей на основе знакомых всем сцен советских лент, с большим количеством отсылок к современной поп-культуре. Но основная сюжетная линия все же повторяет историю Жени и Наденьки.
В проекте приняли участие такие звезды, как Тимур Батрутдинов, Ольга Бузова, Павел Воля, Филипп Киркоров, Азамат Мусагалиев, Михаил Галустян и другие.