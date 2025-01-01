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Все ремейки «Иронии судьбы, или С легким паром!»: от Голливуда до Болливуда

Просмотр «Иронии судьбы, или С легким паром!» — традиция на каждый Новый год. А как насчет других версий знакомой истории? Собрали пять ремейков любимой комедии
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Мужчина смотрит «Иронию судьбы, или С легким паром!».
«Ирония судьбы, или С легким паром!».Источник: unsplash

Каждый год 31 декабря по федеральным каналам проводят показы бессмертной классики Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новогодняя комедия уже давно заслужила звание одного из лучших советских фильмов. 

Знаменитым сюжетом кинематографисты вдохновляются и по сей день, а популярность трогательной истории Жени Лукашина вышла далеко за пределы нашей страны. Рассказываем про все известные ремейки «Ирония судьбы» в нашей статье.

1. «Ирония судьбы. Продолжение»

«Ирония судьбы. Продолжение».
«Ирония судьбы. Продолжение».Источник: PersonaStars

В 2007 году Тимур Бекмамбетов выпустил сиквел и в то же время ремейк знаменитой новогодней истории. К своим ролям в картине вернулись Андрей Мягков, Барбара Брыльска, Юрий Яковлев и другие звезды оригинального фильма. 

Продолжение рассказывает про детей главных героев — Костю (Константин Хабенский) и Надю (Елизавета Боярская). Действие разворачивается спустя 30 лет после событий, рассказанных в картине Рязанова. Совместная жизнь у Лукашина с Надей не задалась, и героиня вернулась в Санкт-Петербург к Ипполиту, в то время как Женя воссоединился с Галей. 

Но главная традиция в жизни Жени не меняется: 31 декабря он все так же ходит с друзьями в баню. Но однажды на предпраздничном застолье его заменяет сын Костя — изрядно выпив, он отправляется в Петербург, повторяя судьбу отца. Там он оказывается в квартире Нади — дочери Надежды и Ипполита. В этот момент домой возвращается жених девушки Ираклий в исполнении Сергея Безрукова. Таким образом, сиквел зеркально повторяет сюжет фильма 1976 года.

Реакция на «Иронию судьбы. Продолжение» получилась неоднозначной, хотя новогодний ромком собрал звездный и формально продолжил историю любимого фильма. Что же могло пойти не так? Вероятно, вторичность сюжета ленты и завышенные ожидания зрителей. 

2. «Я люблю Новый год»

Кадр из фильма «Я люблю Новый год».
Кадр из фильма «Я люблю Новый год».Источник: Кадр из фильма «Я люблю Новый год»

Индийский фильм — неофициальный ремейк советской классики: о его связи с фильмом Эльдара Рязанова не упоминается ни в титрах, ни в промо. Однако сюжет у картины «Я люблю Новый год» знакомый: чикагский банкир по имени Рандхир напивается и оказывается в Нью-Йорке в гостях у молодой учительницы Тикку, которую с незваным гостем застает ее ревнивый жених — и все это, конечно, под Новый год. 

Мелодрама исследует тему одиночества, жизни мигрантов в современной Америке, а также изобилует характерными для индийского кино песнями и танцами, что, безусловно, добавляет особый колорит. Хоть большого успеха и признания ремейку добиться и не удалось, «Я люблю Новый год» может стать альтернативой привычной классике.

3. «Ирония судьбы в Голливуде»

Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде».
Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде».Источник: Кадр из фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

В 2022 году на экраны вышла американская версия «Иронии судьбы». На главные роли режиссер Марюс Вайсберг пригласил звезду «Американской истории ужасов» Эмму Робертс и Томаса Манна, известного по комедии «Проект X: Дорвались». В картине также сыграли Льюис Тан и звезда серила «Ривердейл» Мэделин Петш. Лента во многом повторяет оригинальный сюжет, перенося действие в американский Бостон.

Итак, сюжет. Накануне своей помолвки молодой адвокат по имени Гриффин, как и его советский прототип, в предновогодний день по ошибке попадает в квартиру к Марго (местной Нади), которая в этот момент ждет предложения руки и сердца от своего бойфренда Кипа. И вновь случайное стечение обстоятельств переворачивает жизнь героев вверх дном: Гриффин и Марго влюбляются.

Фильм получил разгромную критику, в первую очередь от отечественных СМИ: его обвинили в безыдейной попытке пересказать оригинальную историю, используя обилие избитых штампов. Примечательно, что для участия в картине режиссер ленты пригласил Барбару Брыльску, но она наотрез отказалась. 

4. «Желаем счастья!»

Кадр из фильма «Желаем счастья!».
Кадр из фильма «Желаем счастья!».Источник: Кадр из фильма «Желаем счастья!»

Знали ли вы, что советская культура оказала большое влияние на Северную Корею? Это может показаться удивительным, но северные корейцы очень любят «Иронию судьбы», настолько, что в 2001 году они выпускают собственный ремейк на новогоднюю классику. Фильм называется «Желаем счастья!» и рассказывает, в общем-то, привычную историю, но в суровых реалиях КНДР — в тот момент страна боролась с массовым голодом, что неизбежно нашло свое отражение в картине.

Ни бань, ни застолий в корейском варианте, разумеется, нет. Главный герой инженер Чун Хак решает найти себе невесту, прежде чем отправиться на освоение целины. В этом ему помогает товарищ — Тэ Бок и предлагает познакомить друга со своей кузиной Сэ Бэль. По пути к обещанной невесте Чун Хак путает дом с соседним и знакомится с красавицей Мон Нан, которая тоже ожидает своего суженого. 

На деле «Желаем счастья!» — глубоко пропагандистское кино, напоминающее северокорейскому зрителю о ценностях государственной идеологии через образы героев. Следовательно, фильм создавался для вполне определенной аудитории. И все же неплохой юмор и понятные любому зрителю ситуации, описанные в ленте — подарят долю радости и новогоднего настроения.

5. «СамоИрония судьбы!»

Гарик Мартиросян в фильме «СамоИрония судьбы».
Кадр из фильма «СамоИрония судьбы».Источник: Кадр из фильма «СамоИрония судьбы»

Завершим нашу подборку последним проектом на основе любимой новогодней комедии. Новогоднее шоу ТНТ, вышедшее в 2022 году, являет собой пародию на «Иронию судьбы, или С легким паром!», поэтому лишь условно становится ремейком. 

«СамоИрония судьбы!» в основном состоит из комедийных скетчей на основе знакомых всем сцен советских лент, с большим количеством отсылок к современной поп-культуре. Но основная сюжетная линия все же повторяет историю Жени и Наденьки. 