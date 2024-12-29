В США на 99-м году жизни умер основатель HBO

Долан родился в Кливленде в 1926 году, а начале 1960-х после переезда в Нью-Йорк основал компанию Teleguide Inc. Тогда он понял, что люди готовы платить за более качественные программы на ТВ. Его компания предоставляла услуги кабельной связи в городские гостиницы. Затем была создана первая городская компания кабельного телевидения Sterling Manhattan Cable, а в 1972 Долан основал HBO. Кроме нее, предприниматель учредил ведущего оператора платного телевидения Нью-Йорка Cablevision, создал American Movie Classics (AMC) и первую в стране сеть кабельных телеканалов с круглосуточным вещанием News 12.