Учитель: ликвидировать Российский оскаровский комитет не следует

Нельзя исключать и того, заметил Учитель, что многие деятели зарубежного кинематографа могут быть политически ангажированы, что, в свою очередь, может влиять на их решения о лауреатах. «Я против этого. Неважно, в какой стране создано кино или какой национальности его автор, — если картина сделана талантливо, она должна удостаиваться признания и наград. Это мой принцип», — заключил собеседник агентства.