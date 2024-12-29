Учитель: ликвидировать Российский оскаровский комитет не следует

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ, режиссер и сценарист Алексей Учитель в интервью ТАСС заявил, что считает полную ликвидацию Российского оскаровского комитета неверным решением. Причина — в необходимости продвигать российское кино.
«Комитет просто приостановил свою деятельность: раз мы не должны выдвигать фильмы — нет смысла продолжать работу. Но я считал и считаю, что совсем ликвидировать комитет нельзя, потому что наш кинематограф все равно нужно продвигать», — отметил режиссер.
Нельзя исключать и того, заметил Учитель, что многие деятели зарубежного кинематографа могут быть политически ангажированы, что, в свою очередь, может влиять на их решения о лауреатах. «Я против этого. Неважно, в какой стране создано кино или какой национальности его автор, — если картина сделана талантливо, она должна удостаиваться признания и наград. Это мой принцип», — заключил собеседник агентства.
Российский оскаровский комитет выдвигал отечественные фильмы на соискание американской кинопремии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 2022 году на сайте Национальной академии кинематографических искусств и наук РФ появилось сообщение о том, что президиум Киноакадемии РФ принял решение отказаться от выдвижения российского фильма на «Оскар». В 2023 комитет приостановил свою работу.