Филипп Янковский опубликовал редкое фото с Марком Эйдельштейном

Актеры Филипп Янковский и Марк Эйдельштейн сфотографировались на съемочной площадке сериала «Монастырь». Снимками Янковский поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Актеры вместе снимаются во втором сезоне. Марк играет послушника Юру, а Филипп — отца Варсонофия.
В ноябре в Москве начались съемки второго сезона сериала «Монастырь», премьера которого запланирована на 2025 год. Режиссером выступил Сергей Попов, заменив на этом посту снявшего дебютные эпизоды Александра Молочникова. К своим ролям вернутся Светлана Иванова («Триггер») и Диана Енакаева («Преступление и наказание»), однако об участии в проекте блогерши Анастасии Ивлеевой не сказано. Также в сериале появятся Игорь Верник («Мастер и Маргарита»), Влада Лукина («Кибердеревня»), Полина Маликова («Калимба») и другие артисты.
До этого Филипп Янковский рассказал о работе с Анастасией Ивлеевой. Актер считает, что Ивлеева разнообразила свою роль по сравнению с первоначальным сценарием.