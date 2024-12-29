Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Филипп Янковский опубликовал редкое фото с Марком Эйдельштейном

Актеры Филипп Янковский и Марк Эйдельштейн показали себя на съемках «Монастыря»
Филипп Янковский опубликовал редкое фото с Марком Эйдельштейном
Филипп Янковский опубликовал редкое фото с Марком ЭйдельштейномИсточник: www_gazeta_ru

Актеры Филипп Янковский и Марк Эйдельштейн сфотографировались на съемочной площадке сериала «Монастырь». Снимками Янковский поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Актеры вместе снимаются во втором сезоне. Марк играет послушника Юру, а Филипп — отца Варсонофия.

В ноябре в Москве начались съемки второго сезона сериала «Монастырь», премьера которого запланирована на 2025 год. Режиссером выступил Сергей Попов, заменив на этом посту снявшего дебютные эпизоды Александра Молочникова. К своим ролям вернутся Светлана Иванова («Триггер») и Диана Енакаева («Преступление и наказание»), однако об участии в проекте блогерши Анастасии Ивлеевой не сказано. Также в сериале появятся Игорь Верник («Мастер и Маргарита»), Влада Лукина («Кибердеревня»), Полина Маликова («Калимба») и другие артисты.

До этого Филипп Янковский рассказал о работе с Анастасией Ивлеевой. Актер считает, что Ивлеева разнообразила свою роль по сравнению с первоначальным сценарием.