Филипп Янковский опубликовал редкое фото с Марком Эйдельштейном

В ноябре в Москве начались съемки второго сезона сериала «Монастырь», премьера которого запланирована на 2025 год. Режиссером выступил Сергей Попов, заменив на этом посту снявшего дебютные эпизоды Александра Молочникова. К своим ролям вернутся Светлана Иванова («Триггер») и Диана Енакаева («Преступление и наказание»), однако об участии в проекте блогерши Анастасии Ивлеевой не сказано. Также в сериале появятся Игорь Верник («Мастер и Маргарита»), Влада Лукина («Кибердеревня»), Полина Маликова («Калимба») и другие артисты.