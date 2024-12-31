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Любимому фильму — 50: неожиданные факты об «Иронии судьбы, или С легким паром!»

1 января 2025 года исполнится ровно 50 лет, как на экране появился самый новогодний фильм для нескольких поколения российских зрителей. Кажется, что мы знаем про него все. Так это или нет, расскажем в статье
Анна Кузнецова
Автор Кино Mail
Андрей Мягков, Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Андрей Мягков, Барбара Брыльска в роли Нади, ЖениИсточник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Одна из лучших лирических комедий Эльдара Рязанова стала образцом советской киноклассики и даже своеобразным эталоном. В 2008 году Тимур Бекмамбетов снял «Иронию судьбы. Продолжение», а в 2022 году на экраны вышла «Ирония судьбы в Голливуде». Есть еще и индийская версия, которая называется «Я люблю Новый год». 

В этой статье раскроем несколько любопытных фактов о создании фильма. 

1. Женя Алкашин 

Андрей Мягков в фильме «Иронии судьбы, или С легким паром!»
Андрей Мягков в роли Жени ЛукашинаИсточник: кадр из фильма «Иронии судьбы, или С легким паром!»

Идеи не берутся из воздуха, и они, как правило, основаны на реальных событиях. Кинорежиссера Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского вдохновил случай, который произошел с их общим знакомым. Будучи приглашенным в гости, он перебрал с алкоголем и отключился. Кто-то из гостей решил подшутить над бедолагой и договорился с проводницей поезда «Москва — Киев» подсадить пассажира с банным веником в общий вагон. 

Для усиления художественного эффекта сценаристы решили, что герой, чтобы не успел протрезветь, полетит на самолете в Ленинград. А чтобы образ вышел все-таки положительным, решили оправдать его пьянство праздником. Кстати, есть версия, что в старых вариантах пьесы главного героя звали не Женя Лукашин, а Женя Алкашин. С 1969 года пьеса с успехом шла в театре, а уже потом получила экранизацию.

2. Надя Шевелева

Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Барбара Брыльска в роли Нади Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Многие до сих пор недоумевают — ну неужели среди советских актрис не нашлось той самой Нади! На самом деле режиссер искал долго: были пробы у Людмилы Гурченко, Светланы Немоляевой, Алисы Фрейндлих. С последней Рязанов хотел поработать давно, но худсовет был против ее кандидатуры, посчитав, что в женщину с такой внешностью, как у Алисы Бруновны, невозможно влюбиться сразу — нужна безупречная красавица. 

Алиса Фрейндлих
Алиса ФрейндлихИсточник: Legion-Media.ru

Кто-то из съемочной группы обмолвился о польской актрисе Барбаре Брыльске, и она вскоре прилетела в Москву. Правда, ее несколько возмутила новость о кинопробах — она думала, что уже утверждена на главную роль. Интуиция Брыльску не подвела: она идеально вписалась в образ учительницы русского языка и литературы. А Рязанов отомстил худсовету, пригласив в фильм иностранку, гонорар которой значительно превышал ставки советских актрис. Он был очень доволен работой артистки — Барбара всегда знала текст, тщательно готовилась к съемкам и была дисциплинированной.

3. Женя Лукашин

Андрей Мягков в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Андрей Мягков в роли Жени Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Главного персонажа в «Иронии судьбы, или С легким паром!» мог сыграть Андрей Миронов. Но он был слишком обаятельным, чтобы зритель поверил в то, что герой не пользуется популярностью у женщин. К тому же режиссер искал менее известного актера. Самым гармоничным из множества вариантов оказался Андрей Мягков. Как отмечал Рязанов, раздеться и залезть в чужую кровать, а потом еще и хамить, сможет любой, но оставаться при этом забавным дано не каждому. 

Примечательно, что в невменяемость Мягкова поверил сам председатель Госкино Филипп Ермаш, который советовал не брать сомнительного артиста, так как тот пришел на пробы пьяным.

4. Катаняны

Когда Женя и Галя наряжают елку, они упоминают Катанянов, к которым приглашены праздновать Новый год. Эта фамилия звучит не только в этом фильме. В «Забытой мелодии для флейты» так представляется в одной из сцен герой Леонида Филатова. А в «Вокзале для двоих» — Катаняна зовут на перекличке в колонии. Кто же это?

Василий Катанян — студенческий друг и коллега Эльдара Александровича. В 50-е годы они вместе снимали документальные фильмы, и режиссер таким образом решил увековечить фамилию своего товарища. Заслуженный деятель искусств, он был удостоен множества престижных наград и премий за свои работы в документалистике.

5. «Тепленькая пошла»

Юрий Яковлев в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Юрий Яковлев в роли ИпполитаИсточник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Не обошлось и без милых сердцу зрителя актерских импровизаций. Фразу, ушедшую в народ, произносит в душе герой Юрия Яковлева Ипполит. Сцену снимали в холодном павильоне, и в тот день были проблемы с горячей водой. 25 минут актер стоял в ванной, и когда струя стала теплой, то Яковлев произнес свое коронное: «О, тепленькая пошла…». Режиссер включил это в картину, тем более, что Яковлев слег с температурой.

У заливной рыбы, кстати, тоже есть своя легенда. Блюда для съемок не всегда сразу попадали в кадр. Простояв без холодильника два дня, блюдо оказалось с душком, что, конечно же, оценил на вкус исполнитель роли отвергнутого жениха. Всю нелепость своего положения герой вложил во фразу: «Какая гадость — эта ваша заливная рыба».

6. Баня

Андрей Мягков, Александр Ширвиндт в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Андрей Мягков, Александр Ширвиндт в роли Жени, ПавлаИсточник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Легендарную сцену в бане, где друзья парились и отмечали наступление Нового года, снимали после майских праздников и в холодном павильоне «Мосфильма». Для достоверности привезли настоящие пальмы в кадках и бочки с пивом. А вот в описании событий наблюдаются разночтения. 

Александр Ширвиндт рассказывал, что надо было как-то согреться, а заодно отметить день рождения Александра Белявского. Актеры приняли на грудь и очень достоверно изображали хмельную компанию, но Рязанов заметил это и всех прогнал. Потом сделали дубли, но в фильм вошли именно кадры с артистами подшофе. Однако Андрей Мягков отрицал, что они пили настоящий алкоголь — Эльдар Рязанов был очень строг к нарушению дисциплины, и в работе царил полный порядок.

7. Музыка

Кто знает, случилась бы магия кино без талантливой поэзии и музыки. Песни на стихи Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной написал советский и российский композитор Микаэл Таривердиев. С ним связана интересная история. 

Услышав песню «На Тихорецкую состав отправится», Эльдар Рязанов сразу хотел взять ее в фильм, но думал, что она народная. Позже он узнал, что музыкальное произведение было написано для пьесы «Друг детства», которая шла в «Ленкоме». А когда автор нашелся, Рязанов пригласил композитора написать и другие романсы для «Иронии судьбы».

8. Ляпы

Андрей Мягков, Барбара Брыльска в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Андрей Мягков, Барбара Брыльска в роли Жени, Нади Источник: кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

В безупречном кинопроизведении есть несколько неточностей. Первая — связана с правилами русского языка, когда Надя говорит: «Я забыла одеть праздничное платье». Правильно говорить «надеть».

Другая — вряд ли будет заметна людям, не знающим Санкт-Петербург. Когда Надя решила прогуляться по городу и купить билет на поезд для Жени, она проходит по знаковым местам культурной столицы. Зритель видит канал Грибоедова рядом с Казанским собором, Екатерининский сквер, Исаакиевский собор, Семимостье около Николо-Богоявленского морского собора, и Петропавловскую крепость. Места все находятся в центре города, но между ними порядочное расстояние, которое не так уж быстро можно преодолеть пешком. За три минуты под лиричную песню «Я спросил у ясеня», героиня проходит почти восемь километров.

Олег Басилашвили
Олег Басилашвили

Также наблюдательный зритель наверняка заметит ляп с фотокарточкой Ипполита. Когда Надя подбирает ее из сугроба — на ней изображен вовсе не Юрий Яковлев, а Олег Басилашвили, и этому есть объяснение. Олег Валерианович был утвержден на роль Ипполита, но к началу съемок у него умер отец, и артист не нашел в себе сил для работы в комедии. Кадр переснимать не стали, к тому же снег уже окончательно растаял, ведь съемки фильма начались весной.