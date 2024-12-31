Одна из лучших лирических комедий Эльдара Рязанова стала образцом советской киноклассики и даже своеобразным эталоном. В 2008 году Тимур Бекмамбетов снял «Иронию судьбы. Продолжение», а в 2022 году на экраны вышла «Ирония судьбы в Голливуде». Есть еще и индийская версия, которая называется «Я люблю Новый год».
В этой статье раскроем несколько любопытных фактов о создании фильма.
1. Женя Алкашин
Идеи не берутся из воздуха, и они, как правило, основаны на реальных событиях. Кинорежиссера Эльдара Рязанова и драматурга Эмиля Брагинского вдохновил случай, который произошел с их общим знакомым. Будучи приглашенным в гости, он перебрал с алкоголем и отключился. Кто-то из гостей решил подшутить над бедолагой и договорился с проводницей поезда «Москва — Киев» подсадить пассажира с банным веником в общий вагон.
Для усиления художественного эффекта сценаристы решили, что герой, чтобы не успел протрезветь, полетит на самолете в Ленинград. А чтобы образ вышел все-таки положительным, решили оправдать его пьянство праздником. Кстати, есть версия, что в старых вариантах пьесы главного героя звали не Женя Лукашин, а Женя Алкашин. С 1969 года пьеса с успехом шла в театре, а уже потом получила экранизацию.
2. Надя Шевелева
Многие до сих пор недоумевают — ну неужели среди советских актрис не нашлось той самой Нади! На самом деле режиссер искал долго: были пробы у Людмилы Гурченко, Светланы Немоляевой, Алисы Фрейндлих. С последней Рязанов хотел поработать давно, но худсовет был против ее кандидатуры, посчитав, что в женщину с такой внешностью, как у Алисы Бруновны, невозможно влюбиться сразу — нужна безупречная красавица.
Кто-то из съемочной группы обмолвился о польской актрисе Барбаре Брыльске, и она вскоре прилетела в Москву. Правда, ее несколько возмутила новость о кинопробах — она думала, что уже утверждена на главную роль. Интуиция Брыльску не подвела: она идеально вписалась в образ учительницы русского языка и литературы. А Рязанов отомстил худсовету, пригласив в фильм иностранку, гонорар которой значительно превышал ставки советских актрис. Он был очень доволен работой артистки — Барбара всегда знала текст, тщательно готовилась к съемкам и была дисциплинированной.
3. Женя Лукашин
Главного персонажа в «Иронии судьбы, или С легким паром!» мог сыграть Андрей Миронов. Но он был слишком обаятельным, чтобы зритель поверил в то, что герой не пользуется популярностью у женщин. К тому же режиссер искал менее известного актера. Самым гармоничным из множества вариантов оказался Андрей Мягков. Как отмечал Рязанов, раздеться и залезть в чужую кровать, а потом еще и хамить, сможет любой, но оставаться при этом забавным дано не каждому.
Примечательно, что в невменяемость Мягкова поверил сам председатель Госкино Филипп Ермаш, который советовал не брать сомнительного артиста, так как тот пришел на пробы пьяным.
4. Катаняны
Когда Женя и Галя наряжают елку, они упоминают Катанянов, к которым приглашены праздновать Новый год. Эта фамилия звучит не только в этом фильме. В «Забытой мелодии для флейты» так представляется в одной из сцен герой Леонида Филатова. А в «Вокзале для двоих» — Катаняна зовут на перекличке в колонии. Кто же это?
Василий Катанян — студенческий друг и коллега Эльдара Александровича. В 50-е годы они вместе снимали документальные фильмы, и режиссер таким образом решил увековечить фамилию своего товарища. Заслуженный деятель искусств, он был удостоен множества престижных наград и премий за свои работы в документалистике.
5. «Тепленькая пошла»
Не обошлось и без милых сердцу зрителя актерских импровизаций. Фразу, ушедшую в народ, произносит в душе герой Юрия Яковлева Ипполит. Сцену снимали в холодном павильоне, и в тот день были проблемы с горячей водой. 25 минут актер стоял в ванной, и когда струя стала теплой, то Яковлев произнес свое коронное: «О, тепленькая пошла…». Режиссер включил это в картину, тем более, что Яковлев слег с температурой.
У заливной рыбы, кстати, тоже есть своя легенда. Блюда для съемок не всегда сразу попадали в кадр. Простояв без холодильника два дня, блюдо оказалось с душком, что, конечно же, оценил на вкус исполнитель роли отвергнутого жениха. Всю нелепость своего положения герой вложил во фразу: «Какая гадость — эта ваша заливная рыба».
6. Баня
Легендарную сцену в бане, где друзья парились и отмечали наступление Нового года, снимали после майских праздников и в холодном павильоне «Мосфильма». Для достоверности привезли настоящие пальмы в кадках и бочки с пивом. А вот в описании событий наблюдаются разночтения.
Александр Ширвиндт рассказывал, что надо было как-то согреться, а заодно отметить день рождения Александра Белявского. Актеры приняли на грудь и очень достоверно изображали хмельную компанию, но Рязанов заметил это и всех прогнал. Потом сделали дубли, но в фильм вошли именно кадры с артистами подшофе. Однако Андрей Мягков отрицал, что они пили настоящий алкоголь — Эльдар Рязанов был очень строг к нарушению дисциплины, и в работе царил полный порядок.
7. Музыка
Кто знает, случилась бы магия кино без талантливой поэзии и музыки. Песни на стихи Марины Цветаевой, Евгения Евтушенко и Беллы Ахмадулиной написал советский и российский композитор Микаэл Таривердиев. С ним связана интересная история.
Услышав песню «На Тихорецкую состав отправится», Эльдар Рязанов сразу хотел взять ее в фильм, но думал, что она народная. Позже он узнал, что музыкальное произведение было написано для пьесы «Друг детства», которая шла в «Ленкоме». А когда автор нашелся, Рязанов пригласил композитора написать и другие романсы для «Иронии судьбы».
8. Ляпы
В безупречном кинопроизведении есть несколько неточностей. Первая — связана с правилами русского языка, когда Надя говорит: «Я забыла одеть праздничное платье». Правильно говорить «надеть».
Другая — вряд ли будет заметна людям, не знающим Санкт-Петербург. Когда Надя решила прогуляться по городу и купить билет на поезд для Жени, она проходит по знаковым местам культурной столицы. Зритель видит канал Грибоедова рядом с Казанским собором, Екатерининский сквер, Исаакиевский собор, Семимостье около Николо-Богоявленского морского собора, и Петропавловскую крепость. Места все находятся в центре города, но между ними порядочное расстояние, которое не так уж быстро можно преодолеть пешком. За три минуты под лиричную песню «Я спросил у ясеня», героиня проходит почти восемь километров.
Также наблюдательный зритель наверняка заметит ляп с фотокарточкой Ипполита. Когда Надя подбирает ее из сугроба — на ней изображен вовсе не Юрий Яковлев, а Олег Басилашвили, и этому есть объяснение. Олег Валерианович был утвержден на роль Ипполита, но к началу съемок у него умер отец, и артист не нашел в себе сил для работы в комедии. Кадр переснимать не стали, к тому же снег уже окончательно растаял, ведь съемки фильма начались весной.