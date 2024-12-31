Также наблюдательный зритель наверняка заметит ляп с фотокарточкой Ипполита. Когда Надя подбирает ее из сугроба — на ней изображен вовсе не Юрий Яковлев, а Олег Басилашвили, и этому есть объяснение. Олег Валерианович был утвержден на роль Ипполита, но к началу съемок у него умер отец, и артист не нашел в себе сил для работы в комедии. Кадр переснимать не стали, к тому же снег уже окончательно растаял, ведь съемки фильма начались весной.