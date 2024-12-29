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Дженнифер Лопез заметили на курорте с Кевином Костнером

Дженнифер Лопез и Кевин Костнер сходили на ужин в Аспене
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

Певица и актриса Дженнифер Лопез была замечена на прогулке с актером Кевином Костнером. Об этом сообщает портал Page Six.

Папарацци заметили звездную пару на популярном американском горнолыжном курорте в Аспене. 69-летний актер и 55-летняя Лопес сходили в кафе и прогулялись по улице.

Кевин Костнер
Кевин КостнерИсточник: Legion-Media.ru

Как сообщает издание, Дженнифер является большой поклонницей сериала «Йеллоустоун», в котором главную роль исполняет как раз культовый актер.

Ранее стало известно, что находящиеся в процессе развода Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обменялись подарками на Рождество.