Дженнифер Лопез заметили на курорте с Кевином Костнером

Певица и актриса Дженнифер Лопез была замечена на прогулке с актером Кевином Костнером. Об этом сообщает портал Page Six.
Папарацци заметили звездную пару на популярном американском горнолыжном курорте в Аспене. 69-летний актер и 55-летняя Лопес сходили в кафе и прогулялись по улице.
Как сообщает издание, Дженнифер является большой поклонницей сериала «Йеллоустоун», в котором главную роль исполняет как раз культовый актер.
Ранее стало известно, что находящиеся в процессе развода Дженнифер Лопез и Бен Аффлек обменялись подарками на Рождество.