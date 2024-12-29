Фонд кино поддержит 13 национальных лидеров отечественного кинопроизводства

Кроме того, Фонд кино отобрал 20 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которым также окажет поддержку. В числе этих картин оказались «99-й», «Авиатор», «Батька Минай. Партизанская легенда», «Боги Кнорозова», «Дива», «Колотун», «Красный шелк», «Левша», «Малыш», «Матушка», «Молодинская битва», «Мы из комикса», «Отель “У Погибшего Альпиниста”», «Падший», «Паромщик», «Родина», «Романовы: преданность и предательство», «Твое сердце будет разбито», «Тимур и его команда» и «Шторм».