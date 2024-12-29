Фонд кино поддержит 13 национальных лидеров отечественного кинопроизводства

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Фонд кино отобрал 13 фильмов национальных лидеров отечественного кинопроизводства, которым окажет поддержку. Об этом сообщается на сайте Фонда кино.
«По результатам отбора к получению поддержки было утверждено 13 национальных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства», — говорится в сообщении.
Фондом были отобраны фильмы «Битва моторов», «Буратино», «В списках не значился», «Василий», «Весельчак У», «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма», «Горыныч», «Как Иван в сказку попал», «Космическая собака Лида», «Первый на Олимпе», «Приключения Старика Хоттабыча», «Рождение империи» и «Умка».
Кроме того, Фонд кино отобрал 20 национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства, которым также окажет поддержку. В числе этих картин оказались «99-й», «Авиатор», «Батька Минай. Партизанская легенда», «Боги Кнорозова», «Дива», «Колотун», «Красный шелк», «Левша», «Малыш», «Матушка», «Молодинская битва», «Мы из комикса», «Отель “У Погибшего Альпиниста”», «Падший», «Паромщик», «Родина», «Романовы: преданность и предательство», «Твое сердце будет разбито», «Тимур и его команда» и «Шторм».