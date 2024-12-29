Кристина Асмус о состоянии после травмы: «Протягивали кабель через организм»

Актриса Кристина Асмус рассказала о своем восстановлении после травмы ноги и заявила, что дренаж после операции хуже боли от самой травмы. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Я думала, что хуже самой травмы и первых часов после операции ничего не может быть. Но не тут-то было! Дренаж! (прочесть голосом Гарика из фильма ужасов). Это такая трубка, которая находилась внутри колена и выкачивала ненужную жидкость. И она не то, чтобы на сантиметр внутри, а метра на три, кажется. И протягивают этот кабель по ощущению через весь организм», — написала Асмус (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).
Она также добавила, что необходимо беречь свои крестообразные связки.
Кристина Асмус сообщила о травме ноги в начале декабря. Как рассказала Асмус, инцидент произошел 30 ноября через 15 минут после начала спектакля. Она опубликовала снимок, на котором показала травмированную ногу.
«Случился ад (позже расскажу). А дальше, что было на сцене еще два часа… Помнит только зритель», — поделилась артистка.
В ходе хирургического вмешательства врачи обнаружили, что, помимо разрыва передней крестообразной связки, Асмус также порвала мениск. Операция длилась четыре часа. Асмус уточнила, что будет восстанавливаться 3−4 недели.