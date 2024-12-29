Кристина Асмус о состоянии после травмы: «Протягивали кабель через организм»

«Я думала, что хуже самой травмы и первых часов после операции ничего не может быть. Но не тут-то было! Дренаж! (прочесть голосом Гарика из фильма ужасов). Это такая трубка, которая находилась внутри колена и выкачивала ненужную жидкость. И она не то, чтобы на сантиметр внутри, а метра на три, кажется. И протягивают этот кабель по ощущению через весь организм», — написала Асмус (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).