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В кинопарке «Москино» отсняли около 500 киносмен в 2024 году

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что кинопарк станет крупнейшей натурной площадкой для съемок в мире
Кинопарк «Москино»
Кинопарк «Москино»Источник: Агентство городских новостей «Москва»

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Киносмены более чем для 70 проектов отсняты в кинопарке «Москино» в ТиНАО в 2024 году, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В сентябре при участии президента России Владимира Путина мы открыли первую очередь кинопарка “Москино” — флагмана Московского кинокластера. Он станет крупнейшей натурной площадкой для съемок в мире. В этом году в кинопарке уже отснято около 500 киносмен для 74 проектов», — написал Собянин.

Среди важных событий текущего года для киноиндустрии он также отметил Московскую международную неделю кино, которая прошла впервые и собрала представителей из 47 стран, начало масштабной модернизации киностудии им. М. Горького, развитие кинозавода «Москино» — в этом году в его павильонах было снято 36 проектов.

Кроме того, состоялся запуск еженедельного фестиваля «Киновыходные» в кинопарке «Москино», в рамках которого гости площадки могут поучаствовать в постановочных съемках, посмотреть концерты и спектакли, создать киноподелки на мастер-классах. Всего в этом году кинопарк посетило свыше 100 тыс. человек, добавил мэр.