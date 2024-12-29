В кинопарке «Москино» отсняли около 500 киносмен в 2024 году

Среди важных событий текущего года для киноиндустрии он также отметил Московскую международную неделю кино, которая прошла впервые и собрала представителей из 47 стран, начало масштабной модернизации киностудии им. М. Горького, развитие кинозавода «Москино» — в этом году в его павильонах было снято 36 проектов.