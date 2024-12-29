Билеты на «Щелкунчика» почти раскуплены в кинотеатрах по стране

В Омске трансляцию главной рождественской сказки из Большого театра покажет кинотеатр «Слава», где показ будет вестись сразу в двух залах. Как рассказали ТАСС в кассе кинотеатра, на 30 декабря практически все места распроданы. На дневной сеанс в последний день года еще остается достаточно много свободных мест, но в «Славе» также рассчитывают на аншлаг. Еще большим спросом пользуется показ «Щелкунчика» в Новосибирске, где уже распродано больше 80% билетов на обе даты прямой трансляции балета.