Билеты на «Щелкунчика» почти раскуплены в кинотеатрах по стране

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича, который пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), покажут в прямом эфире на больших экранах по всей стране, а также за ее пределами, в том числе в кинотеатрах Армении, Белоруссии и ОАЭ. Также желающие смогут увидеть балет 31 декабря в эфире Первого канала.
Онлайн-показы в прямом эфире пройдут по всей стране 30 и 31 декабря. В Петербурге показы «Щелкунчика» состоятся в 19 кинотеатрах, в их числе «Родина» и «Ленфильм». Билеты на эти предновогодние сеансы «Щелкунчика» продаются активно, свободных мест остается все меньше с каждым часом, рассказали ТАСС в пресс-службе «Ленфильма».
«Это замечательная идея с показами балета в прямом эфире. Трансляция, конечно, не может заменить просмотр спектакля в театре, но она по меньшей мере дает возможность на большом экране увидеть происходящее на сцене — с разных ракурсов и в разном приближении, с прекрасным качеством звука и картинки. Так что зрители совершенно точно получат удовольствие и новогоднее настроение», — отметили в пресс-службе.
Трансляции пройдут в одном из городских кинотеатров в Архангельске, а также в Республике Коми. Запланированы показы в частных кинотеатрах Сыктывкара — в «Рублион синема» и «Скай синема». В Калининграде трансляцию балета можно будет посмотреть в шести кинотеатрах.
«Щелкунчик» на Юге
В Воронеже показы 30 декабря пройдут в восьми кинотеатрах, билеты остались в продаже почти в каждом из них, кроме кинотеатра «Спартак», 31 декабря — в шести кинотеатрах. Кинопоказы «Щелкунчика» в Сочи и Краснодаре пользуются наибольшей популярностью также 30 декабря, практически все билеты раскуплены на вечерний сеанс, следует из данных на официальных сайтах кинотеатров. 31 декабря и в Сочи, и в Краснодаре балет также можно будет посмотреть на большом экране.
И 30, и 31 декабря аншлаг на прямой трансляции «Щелкунчика» ожидают в Ростове-на-Дону. Все билеты уже проданы в VIP-зале одного из крупнейших городских кинотеатров «Горизонт Cinema & Emotion», следует из данных онлайн-продаж. Также билеты в свыше половины всех залов, где проведут трансляцию, раскуплены еще в четырех городских кинотеатрах.
«Щелкунчик» в Сибири
В Омске трансляцию главной рождественской сказки из Большого театра покажет кинотеатр «Слава», где показ будет вестись сразу в двух залах. Как рассказали ТАСС в кассе кинотеатра, на 30 декабря практически все места распроданы. На дневной сеанс в последний день года еще остается достаточно много свободных мест, но в «Славе» также рассчитывают на аншлаг. Еще большим спросом пользуется показ «Щелкунчика» в Новосибирске, где уже распродано больше 80% билетов на обе даты прямой трансляции балета.
Всего прямую трансляцию балета «Щелкунчик» из Большого театра покажут более чем в 100 кинотеатрах разных городов России 30 и 31 декабря.