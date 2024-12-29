Милош Бикович снялся с 11-месячным сыном

Милош Бикович опубликовал редкое фото со своим 11-месячным сыном Василием. Супруга 36-летнего актера, модель Ивана Малич, запечатлела его с наследником во время праздничного ужина в московском ресторане «Кафе Пушкинъ».
Звезда франшизы «Холоп» сидел за столом и придерживал сына, который стоял рядом и смотрел в окно. Для семейного ужина актер выбрал повседневную одежду — белый свитер и черные брюки.
«Время», — лаконично подписал кадр Бикович.
Напомним, Милош Бикович несколько лет счастлив в отношениях с 26-летней Иваной Малич. В начале 2024 года у пары родился сын, которого они, по слухам, назвали Василием. Они не показывают лицо малыша поклонникам.
Осенью актер признался, что не может долго находиться вдали от супруги и сына, поэтому часто берет их с собой на съемки в другие города.
«Где живем? Живем в Белграде, Черногории, Москве. Даже когда я ездил в Тулу, я с собой брал сына. Тяжело. Он все еще просыпается ночью, но это того стоит», — рассказывал актер в программе «Кино в деталях».