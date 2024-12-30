Марк Уолберг показал редкое фото с четырьмя повзрослевшими детьми

Марк Уолберг в личном блоге поделился редким семейным фото. Кадр был сделан на Рождество. 53-летний актер сидел в окружении своих четырех детей — 21-летней Эллы, 18-летнего Майкла, 16-летнего Брендана и 14-летней Грейс.
Также рядом с ним находилась супруга, модель Риа Дарем. Для семейного фото родственники звезды фильма «Ночи в стиле буги» выбрали повседневную одежду.
«Счастливого Рождества от моей семьи вашей семье», — написал актер.
Напомним, Марк Уолберг и Риа Дарем поженились в 2009 году. До этого пара была вместе восемь лет. В этом браке у них родилось четверо детей.
Известно, что старшая дочь кинозвезды учится в коллежде, младшая занимается конным спортом. Майкл увлекается игрой в гольф, а Брендан получает образование в средней школе.
«Я хочу своим детям подарить мир, чтобы они ценили все, добивались успеха, были хорошими людьми и наслаждались жизнью», — говорил Уолберг в одном из интервью.