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Марк Уолберг показал редкое фото с четырьмя повзрослевшими детьми

Голливудский актер вместе с семьей отметил Рождество
Марк Уолберг со своей семьей, фото: соцсети
Марк Уолберг со своей семьей, фото: соцсети

Марк Уолберг в личном блоге поделился редким семейным фото. Кадр был сделан на Рождество. 53-летний актер сидел в окружении своих четырех детей — 21-летней Эллы, 18-летнего Майкла, 16-летнего Брендана и 14-летней Грейс.

Также рядом с ним находилась супруга, модель Риа Дарем. Для семейного фото родственники звезды фильма «Ночи в стиле буги» выбрали повседневную одежду.

«Счастливого Рождества от моей семьи вашей семье», — написал актер.

Напомним, Марк Уолберг и Риа Дарем поженились в 2009 году. До этого пара была вместе восемь лет. В этом браке у них родилось четверо детей.

Известно, что старшая дочь кинозвезды учится в коллежде, младшая занимается конным спортом. Майкл увлекается игрой в гольф, а Брендан получает образование в средней школе.

«Я хочу своим детям подарить мир, чтобы они ценили все, добивались успеха, были хорошими людьми и наслаждались жизнью», — говорил Уолберг в одном из интервью.