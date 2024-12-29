Милла Йовович показала рождественские фото с мужем и детьми

Милла Йовович в личном блоге поделилась семейными снимками, которые были сделаны в католическое Рождество. 49-летняя актриса и ее родные надели одинаковые пижамы с новогодними принтами и позировали у елки.
Йовович снялась вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном, и тремя дочками — 17-летней Эвер, девятилетней Дэшилл и четырехлетней Ошин. Кроме того, звезда фильма «Пятый элемент» показала фото с мамой, актрисой Галиной Логиновой.
Йовович призналась, что рождественское утро для нее было усталым, потому что она почти всю ночь готовила подарки для родных.
«Я буквально всю ночь не спала и уснула на диване, чтобы не будить детей и попытаться поспать хотя бы час, прежде чем они спустятся вниз», — призналась актриса.
По словам Йовович, все дети были довольны приготовленными ею подарками. Особенно была рада Эвер, которой звездная мама подарила модный кардиган.
«Я еще раз благодарю всех за вашу любовь и поддержку и знаю, что это был тяжелый год для многих людей. Всем тем, кто не смог быть со своими семьями по собственному желанию или в силу обстоятельств, я выражаю свою искреннюю любовь и сочувствие и желаю всем вам чудесных праздников!» — заключила актриса.
Напомним, Милла Йовович 15 лет счастлива в браке с режиссером Полом Андерсоном. До свадьбы пара встречалась семь лет. Этот брак стал для актрисы третьим.
Ранее звезда была замужем за Шоном Эндрюсом и Люком Бессоном.