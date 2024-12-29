Милла Йовович показала рождественские фото с мужем и детьми

«Я еще раз благодарю всех за вашу любовь и поддержку и знаю, что это был тяжелый год для многих людей. Всем тем, кто не смог быть со своими семьями по собственному желанию или в силу обстоятельств, я выражаю свою искреннюю любовь и сочувствие и желаю всем вам чудесных праздников!» — заключила актриса.