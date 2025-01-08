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Напыщенная басня с угрюмым Драйвером. Каким получился нашумевший «Мегалополис»

Рассказываем о «Мегалополисе» — впечатляющем мегаломанском фильме великого Френсиса Форда Копполы с уймой голливудских звезд и напускной глубокомысленностью

О чем фильм «Мегалополис»

Соединенные Штаты, не столь далекое (по всей видимости) будущее. Переименованный в Новый Рим Нью-Йорк пытаются контролировать сразу несколько высокопоставленных индивидуумов: архитектор Цезарь Катилина, получивший Нобелевскую премию за создание суперматериала, способного изменить судьбу человечества, консервативный мэр Франклин Цицерон, тусовщик-махинатор Клавдий Пульхр; где-то рядом крутится еще и продажная журналистка Вау Платинум.

Из всех вышеперечисленных симпатию вызывает только Катилина — он мечтает превратить Новый Рим в красивый и удобный город будущего. Разумеется, все остальные визионеру мешают; между тем, Цезарю и без дополнительных помех непросто: он продолжает тосковать по жене, погибшей при странных обстоятельствах годы назад. Продолжить движение вперед Катилине помогает роман с дочерью мэра Джулией.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Мегалополис»
Кадр из фильма «Мегалополис»

«Мегалополис» — любопытный, скажем так, случай: авторское кино (интернет забит рассказами о том, как Коппола продавал свои виноградники, чтобы профинансировать проект), которое запомнится аудитории в первую очередь благодаря свойствам, роднящим его с голливудским мейнстримом.

Это зрелище с дорогостоящими костюмами, сложными декорациями и массовкой. Даже когда Коппола демонстрирует некоторую некомпетентность при работе с CGI или переполняет кадр деталями настолько, что начинает в глазах рябить, «Мегаполис» продолжает впечатлять своим масштабом.

К голливудским блокбастерам отсылает и актерский состав «Мегалополиса», в котором собрались звезды разных поколений, от Джона Войта и Дастина Хоффмана до Обри Плазы и Шайи ЛаБафа. Конечно, главный аттракцион тут — угрюмый Адам Драйвер в образе самоуверенного гения Катилина, но внимание хочется обратить прежде всего на Натали Эммануэль в роли Джулии. У поклонников «Форсажа» могло сложиться ощущение, что Эммануэль — манекен для краш-тестов, теперь же выясняется, что у нее есть определенные актерские данные.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Мегалополис»
Кадр из фильма «Мегалополис»

Прокатчики пытаются продавать «Мегалополис» как фантастику, но это не вполне соответствует действительности. При всей детализации мир фильма трудно назвать продуманным, да и стройная история автора, очевидно, не интересовала. Более того, Коппола с самого начала титром предупреждает зрителя, с чем тому придется иметь дело: с «басней». Дидактизма в «Мегаполисе» действительно хватает — как и напыщенности с напускной глубокомысленностью.

Что же до мыслей, проще будет процитировать персонажей самого фильма. «Повсюду несправедливость, кругом страдания». «Полно загадок сердце человека». И, наконец, реплика-хит в исполнении визионера Катилина, с которым Коппола себя, безусловно, ассоциирует: «Что есть время, как не кривая от прошлого к будущему, огибающая нас?»

Кадр из фильма «Мегалополис»
Кадр из фильма «Мегалополис»

Сочетание пустых диалогов и переполненного кадра приводит к тому, что зритель начинает ощущать себя случайным гостем на вечеринке, куда его не приглашали. Здесь шумно и вроде бы весело, но что именно празднуют, непонятно. ЛаБаф и Плаза исступленно кривляются; в кадр время от времени попадают свадебные генералы вроде Хоффмана и Войта — их отсутствие вряд ли сказалось бы на ходе вечера.

Кадр из фильма «Мегалополис»
Кадр из фильма «Мегалополис»

Ощущение усиливается еще и из-за угла обзора, выбранного Копполой: «Мегалополис» сконцентрирован на жизни патрициев, рядовое население Нью-Йорка, то есть, простите, Нового Рима представлено как болотная жижа, булькающая под ногами. Своего рода мостиком к «народу» становится Вау Платинум, сумевшая выбиться из низов в люди, но она, увы, оказывается одним из самых отталкивающих и карикатурных персонажей фильма.

В том, что глава влиятельнейшего кинематографического клана снял кино о том, как влиятельные кланы делят город, даже можно разглядеть иронию — по всей видимости, не заложенную автором.

Мегалополис
Мегалополис
2024/США
18+
драма
фантастика