Напыщенная басня с угрюмым Драйвером. Каким получился нашумевший «Мегалополис»

Сочетание пустых диалогов и переполненного кадра приводит к тому, что зритель начинает ощущать себя случайным гостем на вечеринке, куда его не приглашали. Здесь шумно и вроде бы весело, но что именно празднуют, непонятно. ЛаБаф и Плаза исступленно кривляются; в кадр время от времени попадают свадебные генералы вроде Хоффмана и Войта — их отсутствие вряд ли сказалось бы на ходе вечера.