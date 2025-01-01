Наш «Безумный Макс»? Почему «Последний ронин» может стать культовым фильмом

Техники хотя и маловато, по сравнению, например, с «Дорогой ярости», но есть впечатляющие боевые псы-роботы. И очень много внимания уделено оружию, особенно огнестрелу. Что логично для мира, где валютой являются патроны. Вообще, объяснению устройства вселенной «Последнего ронина» отдано много экранного времени, но в основном через разговоры. К счастью, в демонстрации насилия и безумия картина вышла на редкость (для нашего кино) бескомпромиссной и оголтелой. Так что имеет шанс на культовый статус в будущем.