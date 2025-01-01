Наш «Безумный Макс»? Почему «Последний ронин» может стать культовым фильмом

О чем фильм «Последний ронин»
Мир ядерного постапокалипсиса. Одичавшие остатки человечества пытаются выживать среди пустыни, сбиваясь в кланы, общины и племена. Одинокий Ронин ищет убийц своего отца, но за ним самим охотятся самые жестокие головорезы.
Будучи лучшим в своем деле, Ронин уничтожает очередного противника. Но затем встречает проблему посложнее — девочку-подростка, готовую заплатить большие средства за охрану. Впрочем, она и сама отлично стреляет. Путь героев по битым осколкам уничтоженной цивилизации вряд ли приведет их в вечность…
Зачем смотреть
«Последний ронин» Макса Шишкина — грамотно, профессионально и с увлечением снятый русский «Безумный Макс». И это как минимум. Референсами картина набита как мешок Деда Мороза шоколадками — раздолье для фанатов жанра. Помимо «Макса» (увы, без автомобилей), очевидны ассоциации с «Дюной», «Игрой престолов», «Одними из нас», «Мэнди», «Фоллаутом», да и популярными играми.
Кадры сняты смачно, настоящая голливудская картинка, а не как в дешевом телесериале. Видно, что над боевыми сценами поработали на совесть — они хорошо поставлены и сняты, смотрятся действительно жестко и лихо. И, главное, есть характеры, история, фильм интересно смотреть. Через историю выживания взрослого опытного бойца и юной девочки, только познающей науку боя, словно в «Леоне», мы видим трагедию мира, погрязшего в бесконечном зле.
Юрий Колокольников в образе Ронина, одинокого воина апокалипсиса, оказался и удивительно убедителен, и органичен в боевых сценах. Но Диана Енакаева в роли его подопечной выглядит еще любопытнее. Ее типичный современный подросток, попавший в постапокалиптический мир, делает картину живой и привносит долю юмора.
Техники хотя и маловато, по сравнению, например, с «Дорогой ярости», но есть впечатляющие боевые псы-роботы. И очень много внимания уделено оружию, особенно огнестрелу. Что логично для мира, где валютой являются патроны. Вообще, объяснению устройства вселенной «Последнего ронина» отдано много экранного времени, но в основном через разговоры. К счастью, в демонстрации насилия и безумия картина вышла на редкость (для нашего кино) бескомпромиссной и оголтелой. Так что имеет шанс на культовый статус в будущем.
Почему можно не смотреть
Конечно, здорово, что в России сняли хорошее жанровое кино на мировом уровне, с достойной операторской работой, убедительным экшеном, интересными актерскими работами. Но было бы еще лучше, если бы такой фильм появился лет двадцать назад. Сейчас это выглядит как очень крепкий студенческий диплом, автор которого торчит от боевиков 80-х, от категории «Б» и готов экспериментировать с жанром, смешивая дешевые и изощренные решения.
И это не полноценный дебют. Потому что в дебюте режиссер должен сказать свое слово, а не изображать «папино кино» (каковым теперь является тот же «Безумный Макс»). И уж экшена здесь точно должно быть больше, чем болтовни. Тем более что экшен получился, а болтовня — не очень.