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Российский актер рассказал о тяжелых съемках в сериале Netflix

Алексей Воробьев признался, что сильно похудел из-за съемок в сериале Netflix
Алексей Воробьев в сериале «Нереально»
Алексей Воробьев в сериале «Нереально»

Певец Алексей Воробьев в интервью «Газете.Ru» рассказал о тяжелых последствиях съемок в сериале «Нереально», который сейчас транслируется на Netflix.

«Съемки длились четыре месяца, по итогу которых я похудел на 7 кг — и моя нервная система была похожа на оголенные провода. Даже для меня самого реакции на слова и события в реальной жизни стали непредсказуемыми. Потом пришлось серьезно браться за себя. Я на месяц уехал жить за город, минимизируя общение с внешним миром. Даже в социальные сети не заходил. Читал, занимался спортом, писал музыку, играл с собой в шахматы и высыпался», — поделился артист.

Сериал «Нереально» (или «Нереальный холостяк») выходил в 2015—2018 годах. Главные роли в проекте исполнили Шири Эпплби, Констанс Зиммер и Крейг Бирко. Помимо «Нереально», Воробьев снимался в ряде других голливудских проектов — в частности, «Космических силах» и «Морской полиции».

Ранее Воробьев рассказал, в чем российская киноиндустрия превосходит Голливуд.