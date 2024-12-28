Российский актер рассказал о тяжелых съемках в сериале Netflix

«Съемки длились четыре месяца, по итогу которых я похудел на 7 кг — и моя нервная система была похожа на оголенные провода. Даже для меня самого реакции на слова и события в реальной жизни стали непредсказуемыми. Потом пришлось серьезно браться за себя. Я на месяц уехал жить за город, минимизируя общение с внешним миром. Даже в социальные сети не заходил. Читал, занимался спортом, писал музыку, играл с собой в шахматы и высыпался», — поделился артист.