Серия новогодних фильмов «Елки» стала знаковым проектом в российском кинематографе, объединившим множество известных актеров. Рассмотрим, как сложилась карьера и жизнь некоторых из них после участия в этом проекте.
Что теперь стало с добродушным Джимми, веселым Женей и влюбленным в Веру Брежневу Бондаревым — читайте в статье.
Сергей Светлаков
Известный актер и комик, сыгравший Женю, продолжил карьеру в кино и на телевидении. Сергей Светлаков снялся во всех частях фильма «Елки», которые выходили с 2010-го по 2021-й. В его фильмографии множество ярких проектов, начиная с дебюта в фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В 2013 году он также появился в эпизодической роли в комедийном фильме «Горько!», а затем и в его продолжении. Кроме того, Светлаков удивил зрителей своей ролью в криминальной драме «Камень», где он сыграл похитителя ребенка.
В начале 2022 года в СМИ появились слухи о том, что Сергей Светлаков покинул Россию. Это было связано с его исчезновением с телевидения и отменой концерта. Позже выяснилось, что актер просто взял творческий отпуск и приостановил свои выступления на полгода. В ответ на слухи о возможной эмиграции он заявил, что это ложь.
Сейчас Сергей продолжает жить и работать в Москве. В 2023 году Светлаков стал наставником в юмористическом проекте ТНТ «Лига городов», а в мае 2024-го вышло скетч-шоу комика «Светлаков+», которое по формату напоминает проект «Наша Russia». Несмотря на то, что юморист признался, что будет меньше сниматься, в уходящем году вышли комедии с ним «Звезды в Сибири» и «Беляковы в отпуске».
Антон Богданов
Антон Богданов, знакомый зрителям по роли врача Дениса Евгеньевича в «Елках», продолжает активно развиваться в российской киноиндустрии, совмещая актерскую и режиссерскую деятельность.
В 2023-м Богданов снова порадовал поклонников, вернувшись к роли Антохи в финальном сезоне ситкома «Реальные пацаны». В том же году у артиста произошли перемены в личной жизни: он женился на Лауре Кемстач, с которой встречался много лет. Бизнесвумен, кстати, известна поклонникам сериального хита «Слово пацана. Кровь на асфальте» — она мама звезды сериала Леона Кемстача.
В 2024 году с участием Антона Богданова вышли фильм «Культурная комедия» и сериал «Как Деревянко Ломоносова играл». В 2025-м артиста можно будет увидеть в скетчкоме с Юлией Топольницкой «Второй брак», речь в котором пойдет о супружеской паре.
Иван Ургант
Сыгравший Бориса известный шоумен долгое время оставался ведущим популярного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. После того, как производство передачи поставили на паузу, Иван Ургант пропал из поля зрения. Теперь он сосредоточен на других проектах, включая выпуск книги в 2024 году, средства от продажи которой были направлены на благотворительные цели. В конце октября сообщалось, что телезвезда может вернуться в эфир Первого канала в новогодние праздники.
Никита Пресняков
Старший сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова сыграл в «Елках» Павла Бондарева. После выхода первых двух частей франшизы он активно снимался в кино. Среди его работ — роли в фильмах «Охота на призрака», «Корпоратив» и «Копы из Перетопа». В 2017 году Никита Пресняков снялся в боевике «Максимальный удар», а в 2018-м он вернулся к прежнему образу в фильме «Елки Последние».
Никита развивается как музыкант и режиссер видеоклипов. После переезда в США Пресняков снял ролик кантри-звезде Долли Партон.
Александр Головин
Звезда «Кадетства» Александр Головин сыграл сноубордиста в фильме «Елки». Затем в его фильмографии появились комедии «В спорте только девушки» и «Женщины против мужчин». На съемках последней Александр познакомился с гримером Светланой Белогуровой, и в результате непродолжительного романа у артиста родилась дочь. Правда, Головин не признавал отцовства, а на вопросы журналистов о внебрачной дочери отвечал всегда уклончиво.
Летом 2023 года исполнитель роли Димона Фоменко женился на коллеге по цеху Александре Поповой. Год спустя пара заинтриговала новостями о готовящемся пополнении: на премьере спортивной драмы «В потоке трех стихий» Александр заявил, что они с супругой работают над вопросом прибавления каждый день.
Баймурат Аллабердиев
После выхода фильма «Елки» Баймурата Аллабердиева, сыгравшего таджика Джимми, продолжали приглашать на роли гастарбайтеров, но сам он не обижался и не стыдился таких образов, ведь они отражали его прежнюю жизнь. В какой-то момент Баймурат переехал в Санкт-Петербург, где продолжал исполнять песни и подрабатывать. Он мечтал о семье, и 11 лет назад, прогуливаясь по городу, «Джимми» встретил свою будущую жену Людмилу. По данным СМИ, пара живет в Северной столице, а в кино Аллабердиев больше не снимается.
Сергей Походаев
Роль детдомовца Вовы Орешкина исполнил Сергей Походаев, которому в ноябре 2024 года исполнилось 26 лет. На момент съемок фильма ему было всего 12, но у него уже был опыт работы в кино. До выхода «Елок» Сергей снялся в одной из серий сериала «Глухарь», где сыграл воришку, а также получил эпизодическую роль во втором фильме «Любовь-морковь». Потом артист приобрел известность благодаря роли Дениса Захарова в сериале «Закрытая школа».
Алина Булынко
Сыгравшая Варвару в первых «Елках» Алина Булынко начала свою карьеру в кино задолго до выхода фильма. На момент премьеры ей было всего 13 лет, однако ее дебют состоялся еще в семилетнем возрасте.
Хотя Алина не получила театрального образования, став дипломированным психологом, она остается востребованной актрисой. В ее фильмографии более 20 работ, среди которых в основном роли второго плана. Среди последних заметных работ Алины Булынко — возвращение к роли Светы Голубевой в третьей части франшизы «Любовь-морковь» и участие в сериале «Филатов», где она сыграла Лизу.
Адылбек Атыхаев
Исполнитель роли дворника Адыла во второй, третьей и пятой частях франшизы «Елок», был одним из ярких и запоминающихся персонажей. По сюжету фильма 31 декабря он передает просьбу маленькой девочки президенту и на снегу Кремлевской набережной пишет слова, которые глава государства должен произнести в новогоднем обращении: «На Деда Мороза надейся, а сам не плошай».
К сожалению, Адылбек Атыхаев скончался 12 января 2024 года на 58-м году жизни. Причина смерти артиста не была раскрыта. Известно, что актер 20 лет своей жизни посвятил работе в кинокомпании Bazelevs.