Известный актер и комик, сыгравший Женю, продолжил карьеру в кино и на телевидении. Сергей Светлаков снялся во всех частях фильма «Елки», которые выходили с 2010-го по 2021-й. В его фильмографии множество ярких проектов, начиная с дебюта в фильме «Наша Russia. Яйца судьбы». В 2013 году он также появился в эпизодической роли в комедийном фильме «Горько!», а затем и в его продолжении. Кроме того, Светлаков удивил зрителей своей ролью в криминальной драме «Камень», где он сыграл похитителя ребенка.