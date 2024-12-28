Алексей Воробьев рассказал, в чем российская киноиндустрия превосходит Голливуд

«Сейчас наш кинематограф стал настоящей индустрией, где артистам созданы максимально комфортные условия работы. Более того, артисты по ту сторону океана работают в гораздо более жестких условиях, в первую очередь — с точки зрения дисциплины. Если смена начинается в 5:30 утра, артист обязан быть в это время на площадке, даже если она в двух часах езды, а его сцена снимается вечером. Никто не будет входить в твое положение и идти тебе навстречу, никто не будет мириться ни с какими капризами артистов, кто бы они ни были», — поделился он.