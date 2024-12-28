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«Сердце с портретом»: Сергей Светлаков рассказал о лучших подарках

Актер рассказал, что его в Новый год радуют подарки от детей
Сергей Светлаков
Сергей СветлаковИсточник: PersonaStars

Актер Сергей Светлаков рассказал о лучших подарках, которые ему дарят на Новый год. Его цитирует издание «Стархит».

По словам Светлакова, у него все есть, и дарят ему самые разные вещи — от носков до плечевого массажера.

«Только детей, как правило, прошу делать подарки своими руками. В этом году они сняли для меня видеоролик, а также смастерили такую картинку из разных фотографий. Там много маленьких снимков, а все вместе образуют сердце с портретом папы внутри», — поделился он.

Творческие работы детей артисту приятнее, чем подарки из магазина.

«Знаете, меня сейчас больше не какие-то материальные вещи радуют, а вот такие настроенческие», — заключил он.

Ранее Стас Михайлов вспомнил о самом необычном новогоднем подарке.