Богатый на выдумку киноаттракцион. Так ли хорош «Финист. Первый богатырь»?

Богатырь в своем народе аки поп-звезда, автографы раздает, на себя налюбоваться не может. Так возгордился, что отказал бабе Яге в небольшой помощи. Мол, не богатырское это дело — камешек с родника убрать. Довела богатыря гордыня до беды — змеюка подлая плюнула в глаза, он и ослеп. А тут и набег басурманский на город, взяли богатыря в полон, угнали куда-то в волшебный Казахстан, да и продали в рабство к колдуну. Но колдун оказался добрым ученым. Сделал он для богатыря вертолет и отправил на дальнейшие подвиги.