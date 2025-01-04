Богатый на выдумку киноаттракцион. Так ли хорош «Финист. Первый богатырь»?

О чем фильм «Финист. Первый богатырь»
Оседлал богатырь гигантского летающего кабанчика, да и полетел на нем по небу, аки Як-истребитель. И спикировал богатырь прям на родной город, который подумал — «ученья идут». И как давай все аплодировать богатырю за славную победу. А из кабанчика наделали холодца.
Богатырь в своем народе аки поп-звезда, автографы раздает, на себя налюбоваться не может. Так возгордился, что отказал бабе Яге в небольшой помощи. Мол, не богатырское это дело — камешек с родника убрать. Довела богатыря гордыня до беды — змеюка подлая плюнула в глаза, он и ослеп. А тут и набег басурманский на город, взяли богатыря в полон, угнали куда-то в волшебный Казахстан, да и продали в рабство к колдуну. Но колдун оказался добрым ученым. Сделал он для богатыря вертолет и отправил на дальнейшие подвиги.
Зачем смотреть
А еще есть в фильме очаровательный говорящий верблюд в озвучке Павла Прилучного. В верблюде живет душа благородного восточного принца — он попал туда из-за происков колдунов. «Финист. Первый богатырь» вообще богат на выдумку и наполнен множеством интересных, запоминающихся персонажей и существ. Помимо поражающего с первых же кадров кабанчика, уже в начале картины Финисту предстоит жестокий бой с ожившим чудовищем из древнегреческой мифологии — Химерой, львом, у которого вместо хвоста змеиная голова. Химера охраняет заточенную в замке принцессу. Загадочную и даже несколько подозрительную красавицу.
Совершать подвиги Финисту придется в компании весьма неоднозначных друзей. Попытки быть одиноким героем уже не довели его до добра, так что помощь бабы Яги, чей противоречивый характер прекрасно передала Юлия Пересильд, окажется как нельзя кстати. И без не очень-то верного оруженосца Милехи в исполнении Сергея Лавыгина богатырю не обойтись — он хоть и простачок себе на уме, но в нужный момент не подведет.
Отправив своего героя в далекие южные края, создатели картины сполна отрабатывают формат восточных сказок и экзотики. Не обошлось и без джинна, которого ненароком вызвал Милеха. И, надо признать, это один самых впечатляющих джиннов мирового кино. Злобен и страшен, как буря в пустыне.
Яркие краски восточного базара позволили создателям ленты не только украсить кадр, но и добавить юмора. Так, герои принимают киви, инжир и финики за разновидности родной картошки. Правда, во времена русских богатырей картошка была намного большей экзотикой, чем инжир, а киви вряд ли попадали в арабские страны. Но это же современная сказка!
Фильм будет интересен не только поклонникам вселенной «Последнего богатыря», но и тем, кто еще не знаком с этой российской франшизой. Поскольку «Первый богатырь» — приквел и одновременно спин-офф всей серии, то можно смело начинать знакомство с богатырями с него.
Почему можно не смотреть
Но вот чего здесь не найти, так это следов оригинальной истории о Финисте и его классической экранизации. Непонятно, при чем здесь вообще Ясный Сокол. В оригинале-то этот богатырь — оборотень и воин-хлебороб. А в новом фильме как персонаж, так и история не имеют никакого отношения ни к легендарной ленте 1975 года, ни к сказке Николая Шестакова, ни к русским былинам.
В наше время картины, снятые в стиле «Последнего богатыря», — неизбежность. Это не столько кино, сколько аттракцион для посетителей ТЦ. Но хотелось бы, чтобы невероятную историю Финиста экранизировал кто-то, желающий подражать Тиму Бертону, Джеймсу Ганну, Питеру Джексону, Гильермо дель Торо. И русский зритель, и русская классика достойны хотя бы этого.