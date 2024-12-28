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ИИ озвучил российский фильм «Звезда» для европейского зрителя

Гендиректор «Мосфильма» Шахназаров: ИИ дублировал фильм «Звезда» на испанский
Кадр из фильма «Звезда»
Кадр из фильма «Звезда»

Студия «Мосфильм» впервые дублировала фильм для зрителей в Европе с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом в интервью «Парламентской газете» сообщил генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.

По его словам, с помощью новых технологий на испанский был дублирован фильм режиссера Николая Лебедева «Звезда» 2002 года о советских разведчиках на Второй Мировой войне. Фильм с дубляжом опубликован на YouTube.

«У нас другой такой мягкой силы во всей стране нет — даже в советское время наше кино в таких масштабах в мире не смотрели. А все потому, что сегодня это позволяет делать интернет и как раз YouTube, за что надо отдать им должное — охват колоссальный», — заявил он.

До этого проекты «Мосфильма» были доступны для просмотра только с субтитрами, но набирали до 50 млн просмотров в месяц, уточнил он.