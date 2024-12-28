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Анджелину Джоли засняли на шопинге с младшей дочерью

Актрису Анджелину Джоли заметили на шопинге с дочерью Вивьен

Актрису Анджелину Джоли заметили на шопинге с дочерью Вивьен. Об этом сообщает Page Six.

Анджелина Джоли с дочерью Вивьен
Анджелина Джоли с дочерью ВивьенИсточник: Legion-Media.ru

49-летняя актриса была одета в черный тренч и брюки. В руках она держала объемную сумку и пакеты с покупками. А ее дочь была одета в серую толстовку, джинсы и кеды. Семья отправилась за покупками в Лос-Анджелесе.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

До этого сообщалось, что Анджелину Джоли заметили с рэпером Akala после премьеры на 68-м Лондонском кинофестивале. Актриса предпочла total black образ, состоящий из черного брючного костюма и жилета с глубоким декольте. Рэпер появился на публике в синем костюме и шарфе.

Ранее Анджелина Джоли пошла на серьезные изменения в жизни ради новой роли.