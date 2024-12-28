Мишустин заверил, что «Союзмультфильму» будет оказываться системная поддержка

Говоря о киностудии, премьер не мог не отметить, что именно ее художники подарили всенародно любимых героев. «Она (киностудия — прим. ТАСС) нам подарила зайца и волка из “Ну, погоди!”, она нам подарила крокодила Гену, старуху Шапокляк, Чебурашку. <…> А еще это и попугай Кеша, трое из Простоквашино и многие другие герои. Чтобы это делать, мало одной техники, одних программ. Здесь еще нужен очень большой талант людей, которые производят, делают это с любовью. Это такой симбиоз технологий, игры артистов и тех людей, которые постоянно думают о том, как еще удивить деток», — подчеркнул глава правительства.