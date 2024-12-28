Мишустин заверил, что «Союзмультфильму» будет оказываться системная поддержка

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Старейшей анимационной студии в России «Союзмультфильму» правительство и впредь будет оказывать системную поддержку. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин сообщил после того, как вместе с детьми из российских регионов побывал в павильонах студии на экскурсии.
«Хочу сказать, что мы уже несколько лет поддерживаем “Союзмультфильм”. Прежде всего тех, кто производит мультфильмы. Есть разного вида льготы, система поддержки», — заметил он.
«Я хочу поблагодарить всех коллег, сказать, что мы будем продолжать такую системную поддержку», — пообещал Мишустин.
Говоря о киностудии, премьер не мог не отметить, что именно ее художники подарили всенародно любимых героев. «Она (киностудия — прим. ТАСС) нам подарила зайца и волка из “Ну, погоди!”, она нам подарила крокодила Гену, старуху Шапокляк, Чебурашку. <…> А еще это и попугай Кеша, трое из Простоквашино и многие другие герои. Чтобы это делать, мало одной техники, одних программ. Здесь еще нужен очень большой талант людей, которые производят, делают это с любовью. Это такой симбиоз технологий, игры артистов и тех людей, которые постоянно думают о том, как еще удивить деток», — подчеркнул глава правительства.
Говоря о Чебурашке, Мишустин упомянул и о нашумевшем кинофильме.
«Он вообще, по-моему, в восемь раз отбился, что является рекордом для производства современной России», — отметил он.
О «Союзмультфильме»
Киностудия «Союзмультфильм» — старейшая анимационная студия в России, в 2024 году компании исполнилось 88 лет. С 2017 года «Союзмультфильм» вошел в новый этап развития. Студия переехала в новое, технологически оснащенное здание (включает зал для создания анимации в технологии motion capture), перезапустила производство, а также получила статус технопарка.
Концептуально «Союзмультфильм» сохранил преемственность по отношению к классическому наследию мультипликации, ориентируясь в то же время на молодую аудиторию. Киностудия активно занимается развитием сериальной продукции, адаптацией отечественной анимации под иностранные рынки, а также создает развивающий контент для детей. Компания непрерывно наращивает творческий коллектив и продолжает привлекать профессионалов в области анимации.
Активно развивается направление авторской анимации, ежегодно в производство запускается порядка 10 авторских короткометражных фильмов, которые успешно участвуют в национальных и международных фестивалях. Ежегодно авторские картины получают суммарно порядка 35 наград. Кроме того, в 2023 году благодаря механизмам государственной поддержки «Союзмультфильм» приступил к созданию полнометражного авторского фильма в пластилиновой технике под названием «Безумная планета».