64-летняя Джулианна Мур показала фигуру в комбинации с прозрачным лифом

Актриса Джулианна Мур снялась в комбинации с кружевом на груди. Снимками она поделилась в соцсети.
64-летняя Мур позировала в черном платье-комбинации с «голым» лифом из кружева. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж.
В августе Джулианна Мур стала одной из героинь выпуска испанского журнала Vogue. Актриса предстала в шерстяном пальто на голое тело и массивных серьгах. На обложке артистка позировала вместе с 63-летней Тильдой Суинтон. Мур надела черный бархатный брючный костюм, белую рубашку с большой бабочкой, ботильоны на каблуках и серьги, а ее коллега — белую шелковую рубашку, черный бант, брюки и туфли с острым мысом. Автором съемки выступил фотограф Квентин Де Бри.
Недавно папарацци подловили Джулианну Мур во время прогулки по Нью-Йорку. Актриса вышла на публику без косметики и с распущенными волосами. Артистка была одета в серую толстовку, куртку цвета хаки, черные брюки, ботинки и кепку. В руке знаменитость несла стакан со смузи.
Ранее актриса снялась в кружевном бюстгальтере.