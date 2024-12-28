64-летняя Джулианна Мур показала фигуру в комбинации с прозрачным лифом

В августе Джулианна Мур стала одной из героинь выпуска испанского журнала Vogue. Актриса предстала в шерстяном пальто на голое тело и массивных серьгах. На обложке артистка позировала вместе с 63-летней Тильдой Суинтон. Мур надела черный бархатный брючный костюм, белую рубашку с большой бабочкой, ботильоны на каблуках и серьги, а ее коллега — белую шелковую рубашку, черный бант, брюки и туфли с острым мысом. Автором съемки выступил фотограф Квентин Де Бри.