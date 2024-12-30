В августе появились промо-материалы к пронзительной драме «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью. Милый постер, на котором главные герои, смеясь, катаются на карусели, породил множество мемов — и все из-за желтой лошади с выпученными глазами, оказавшейся на первом плане. К слову, на более поздних постерах лошадь была «заблюрена» или вовсе обрезана, но это не помогло — интернет помнит все. Лошадка из карусели перебралась во все мировые кинохиты: от «Сияния» до «Чужого» и «Однажды…в Голливуде».