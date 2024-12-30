«Субстанция» и лучшая версия себя
Самый шокирующий и обсуждаемый фильм 2024 года — боди-хоррор Корали Фаржа «Субстанция» — не только запомнился впечатляющим актерским перфомансом Деми Мур и ослепительной красотой Маргарет Куолли, но и стал главным мемом года. Отталкиваясь от сюжета, согласно которому стареющая голливудская звезда идет на эксперимент, чтобы стать моложе и красивее, пользователи сети делали коллажи из фотографий похожих друг на друга знаменитостей разного возраста, намекая на использование ими загадочного зеленого препарата, а также выкладывали ролики с аудиоотрывком из тизера фильма, где звучит фраза: «Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее».
Так Тимоти Шаламе стал лучшей версией Боба Дилана, а блогер Николай Василенко — Михаила Шуфутинского.
«Головоломка 2» и новые эмоции
Анимационный фильм «Головоломка 2», рассказывающий об ужасах раннего пубертата, стал самым кассовым фильмом 2024 года и спровоцировал не одну волну мемов. Юзеры фантазировали, кто мог бы появиться в голове главной героини Райли вместо новых эмоций (лидировал, конечно, Райан Гослинг, демонстрирующий свое безразличие), а также подбирали альтернативные иллюстрации к «Головоломке», если бы ее снимали у них в голове.
«Время жить» и безумная лошадь
В августе появились промо-материалы к пронзительной драме «Время жить» с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью. Милый постер, на котором главные герои, смеясь, катаются на карусели, породил множество мемов — и все из-за желтой лошади с выпученными глазами, оказавшейся на первом плане. К слову, на более поздних постерах лошадь была «заблюрена» или вовсе обрезана, но это не помогло — интернет помнит все. Лошадка из карусели перебралась во все мировые кинохиты: от «Сияния» до «Чужого» и «Однажды…в Голливуде».
«Супермен» и его будни
Летом 2025 года на экраны выйдет «Супермен» Джеймса Ганна, который должен в очередной раз перезапустить франшизу о герое в красном плаще. Но уже в мае 2024-го начали появляться первые кадры с Дэвидом Коренсветом, исполняющим роль Супермена, которые сразу же стали шаблонами для мемов. Несмотря на то, что Ганн пообещал в новой картине мало юмора, первый тизер был моментально растаскан на скриншоты, дополненные остроумными подписями.
«Плевако» и танец Безрукова
Главной фишкой исторического процедурала «Плевако» стали хореографические номера с Сергеем Безруковым, который сыграл реально существовавшего в XIX веке адвоката, на чьи выступления в суде приходили как на шоу. Видеоотрывки с танцами Плевако под самые разные треки заполонили телеграм, а онлайн-кинотеатр Premier, презентовавший сериал, подхватил тренд и выпустил специальный танцевальный трейлер картины.