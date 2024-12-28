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Создатели байопика о Бобе Дилане планируют снять фильм о Сиде Барретте

Veritas Entertainment планирует снять байопик об одном из основателей рок-группы Pink Floyd
Pink Floyd: Ник Мейсон, Сид Барретт, Роджер Уотерс, Ричард Райт
Pink Floyd: Ник Мейсон, Сид Барретт, Роджер Уотерс, Ричард РайтИсточник: Legion-Media.ru

Кинопродюсер Питер Джейсен, чья компания Veritas Entertainment участвовала в приобретении прав на музыкальный архив Боба Дилана и историю его жизни для фильма «Никому не известный» (2024), заявил, что дальше они планируют снять картину о покойном Сиде Барретте, одном из основателей рок-группы Pink Floyd.

Джейсен также заявил о желании снять фильм и о Касс Эллиот, вокалистке The Mamas & the Papas, скончавшейся в 1974 году. Об этом он рассказал в подкасте The Town With Matthew Belloni.

Напомним, что после ухода из Pink Floyd в 1968 году Сид Барретт записал два сольных альбома и исчез из поля зрения общественности. До самой смерти в 2006 году он вел затворнический образ жизни.

Ранее стало известно, что кинокритики США выбрали лучшие фильмы года.