Звезда «Войны и мира» женится на известной певице

Британская певица Дуа Липа получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, актера Каллума Тернера, известного по роли Анатоля Курагина в сериале «Война и мир». Он встал на одно колено и подарил ей обручальное кольцо в день Рождества.
Хотя звездная пара предпочитает держать свои отношения вдали от посторонних глаз, внимательные поклонники заметили на недавно опубликованном снимке в соцсетях роскошное бриллиантовое кольцо на пальце певицы. На фотографии Дуа Липа предстала в непринужденном образе: она выбрала комфортный ансамбль из футболки и леггинсов, дополненный теплой дубленкой с меховой отделкой.
«Дуа и Каллум так сильно влюблены, и они знают, что это навсегда. Они помолвлены и очень счастливы. У Дуа был один из лучших профессиональных годов в ее карьере, и это вишенка на торте. Каллум — надежная опора для Дуа, и они прекрасная пара. Их семьи и друзья так счастливы. Это было потрясающее Рождество для них», — рассказал инсайдер.