Звезда «Войны и мира» женится на известной певице

«Дуа и Каллум так сильно влюблены, и они знают, что это навсегда. Они помолвлены и очень счастливы. У Дуа был один из лучших профессиональных годов в ее карьере, и это вишенка на торте. Каллум — надежная опора для Дуа, и они прекрасная пара. Их семьи и друзья так счастливы. Это было потрясающее Рождество для них», — рассказал инсайдер.