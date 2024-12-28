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Звезда «Войны и мира» женится на известной певице

Актер Каллум Тернер сделал предложение своей возлюбленной Дуа Липе
Каллум Тернер и Дуа Липа
Каллум Тернер и Дуа ЛипаИсточник: Legion-Media.ru

Британская певица Дуа Липа получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, актера Каллума Тернера, известного по роли Анатоля Курагина в сериале «Война и мир». Он встал на одно колено и подарил ей обручальное кольцо в день Рождества.

Хотя звездная пара предпочитает держать свои отношения вдали от посторонних глаз, внимательные поклонники заметили на недавно опубликованном снимке в соцсетях роскошное бриллиантовое кольцо на пальце певицы. На фотографии Дуа Липа предстала в непринужденном образе: она выбрала комфортный ансамбль из футболки и леггинсов, дополненный теплой дубленкой с меховой отделкой.

«Дуа и Каллум так сильно влюблены, и они знают, что это навсегда. Они помолвлены и очень счастливы. У Дуа был один из лучших профессиональных годов в ее карьере, и это вишенка на торте. Каллум — надежная опора для Дуа, и они прекрасная пара. Их семьи и друзья так счастливы. Это было потрясающее Рождество для них», — рассказал инсайдер.