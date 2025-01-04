За безусловную красоту в нашем рейтинге отвечает самый привлекательный драматург Советского Союза Кирилл Туманов, а точнее, сыгравший эту роль Роман Васильев. В красочном и трагичном ретро-полотне «Любовь Советского Союза» актер воплотил на экране свою версию Константина Симонова, создав наэлектризованный дуэт с Ангелиной Стречиной. Кроме того, в 2024 году мы продолжали следить за тем, как его пикапер и манипулятор Матвей обхаживает героиню Любови Аксеновой в нашумевшем сериале «Жить жизнь».