Марк Эйдельштейн
В конкурсе «самый красивый Тимоти Шаламе» Марк Эйдельштейн легко занял бы первое место, одержав победу даже над голливудским оригиналом. Прямое доказательство — разошедшийся по интернету совместный снимок Тимоти и Марка на кинопремии в Нью-Йорке. Кино Mail талантливого нижегородца заприметил еще в 2022 году в сериале «Смычок», влюбившись в его буйные кудри, дерзкий вид и подростковую уязвимость.
Фирменное эйдельштейновское обаяние находит применение в самых разных ролях: у наивного послушника в «Монастыре», у Коли Герасимова в фантастическом блокбастере «Сто лет тому вперед», у прикованного к инвалидной коляске Антона в «Фарме» — просто зашкаливающий уровень трогательности. Но главной премьерой года для 22-летнего актера стала триумфальная «Анора» («Золотая пальмовая ветвь» в Каннах), где Марк сыграл в дуэте с еще одним нашим крашем Юрой Борисовым.
Дальше — больше: пока Эйдельштейн заканчивает съемки во втором сезоне «Монастыря», мы ждем его Артемона в предстоящей экранизации «Буратино», дуэта с Даниилом Воробьевым в сериале «Жар» и, конечно же, обещанного появления во втором сезоне сериала «Мистер и миссис Смит».
Григорий Верник
Может, у Григория Верника и был статус папиного протеже и непо-детки (отец — Игорь Верник, дядя — Вадим Верник), но актер заставил про это забыть, блестяще сыграв нервного Кокорина в детективном сериале «Фандорин. Азазель». Окончательно стало ясно, что у парня — свой, отдельный от папиного, талант после «Цикад» и небольших, но запоминающихся ролей в «1993» и «Кентавре».
2024 год подарил Грише главную роль в громком ностальгическом сериале «Игры» Евгения Стычкина. 25-летний Верник со своей прической, как у молодого Александра Абдулова, идеально вписался в воссозданную в кадре эпоху 1980-х, а его герой Игорь Зорин из самодовольного мажора превратился в человека, способного слышать других.
Впереди у Верника — большая роль в драмеди «Он просто чудо», где он играет уличного художника, подружившегося с особенным парнем в исполнении Андрея Максимова. Кстати, совершенно непонятно, когда Игорь успевает сниматься, ведь он плотно занят в постановках Театра на Малой Бронной: на данный момент Верника можно увидеть аж в девяти в спектаклях!
Роман Васильев
За безусловную красоту в нашем рейтинге отвечает самый привлекательный драматург Советского Союза Кирилл Туманов, а точнее, сыгравший эту роль Роман Васильев. В красочном и трагичном ретро-полотне «Любовь Советского Союза» актер воплотил на экране свою версию Константина Симонова, создав наэлектризованный дуэт с Ангелиной Стречиной. Кроме того, в 2024 году мы продолжали следить за тем, как его пикапер и манипулятор Матвей обхаживает героиню Любови Аксеновой в нашумевшем сериале «Жить жизнь».
Карьера 30-летнего Васильева успела сделать интересный кульбит. Долгое время он фигурировал как будущий Вронский в экранизации романа Льва Толстого «Анна К» для Netflix. Сериал, увы, так и не увидел жизнь, зато Роман успел сняться в других проектах.
В 2025 году он в роли Константина Данзаса будет секундантом на трагической дуэли Пушкина (Юра Борисов) с Дантесом в фильме «Пророк. История Александра Пушкина». Мы также снова увидим его в форме в нескольких масштабных военных драмах.
Олег Савостюк
У 22-летнего внука известного художника и полного его тезки Олега Савостюка мудрый подход к выбору ролей. Сначала юный актер зашел на территорию качественного авторского кино: отмечал грустный Новый год в фильме «Один маленький ночной секрет» и выживал на рыболовецком траулере вместе с Макаром Хлебниковым и Александром Робаком в «Снегире».
Но пристальнее массовый зритель рассмотрел Савостюка в одном из самых бронебойных сериалов 2024 года «Дайте шоу». В картине про зловонную изнанку шоу-бизнеса Олег показал поразительную трансформацию, превратившись из нежного провинциала в кровожадного журналюгу.
В 2024 году у Савостюка была и симпатичная роль в комедии «Маме снова 17» со Светланой Ходченковой. А среди самых ожидаемых кинопремьер в 2025-м первое место занимает «Алиса в Стране Чудес»: фильм Юрия Хмельницкого с Анной Пересильд и Милошем Биковичем в роли Шляпника. Олег, судя по первым фото, будет играть парня Алисы.
Денис Косиков
2024 год для студента Щепкинского театрального училища Дениса Косикова был ударным: главные роли сразу в двух громких проектах! Мы с удовольствием наблюдали за приключениями его героя в криминальной комедии Бориса Акопова «На автомате»: вместе со старшим братом (Слава Копейкин) тот ввязался в торговлю краденным оружием. А в фантастическом сериале «Подростки в космосе» Косиков в роли дерзкого жителя трущоб случайно попадает в команду будущих покорителей вселенских просторов.
В 2025 году мы ждем появления 21-летнего актера в фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик». Там Денис сыграет инфантильного подростка, жизнь которого распланирована его властной матерью в исполнении Юлии Высоцкой. Но случайная трагедия, ставшая угрозой для материнской карьеры, заставит парня понять, что за какие-то вещи несет ответственность только он сам.
Владимир Канухин
Владимир Канухин известен по ролям миллионера из Балашихи и демона Азазелло, делающего вид в сериале «Конец света», что он простой блогер. А в 2024 году актер превратился в стеснительного биохимика, вынужденного руководить целым университетом, и композитора, написавшего громкие хиты эпохи перестройки. Первого Володя сыграл в сериале «Ректор», второго — в «Комбинации».
А пока 30-летний актер занят в «Мастерской Брусникина», заканчивает аспирантуру Московского педагогического университета, ходит на премьеры с мамой и мечтает сыграть Лермонтова, мы не перестаем пересматривать его зажигательный танец с Наталией Орейро под хит группы «Комбинация» Russian Girl.