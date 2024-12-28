В сети обсудили внешность дочерей Светланы Ивановой: «Эльфы»

В сети обсудили внешность дочерей актрисы Светланы Ивановой от режиссера Джаника Файзиева. Звезда впервые снялась с 12-летней Полиной и 6-летней Мирой для обложки журнала.
«Какие девочки! Эльфы», «Невероятно красивые девочки», «Как из сказки», «Волшебные дочки у вас получились», «Невероятные просто», «Реально, как эльфийки», «Невероятная внешность», «Боже, вот это красота», «Очень на маму похожи», «Девочки просто невероятной красоты», «Произведения искусства», «Эльфийская внешность. Безумно красивые», — высказались подписчики знаменитости под ее постом.
Поклонники Ивановой впервые увидели лицо ее младшего ребенка. Актриса показывала в личном блоге фото Миры, но всегда снимала ее со спины, и только сейчас перестала скрывать дочь.
Артистка состоит в отношениях с Файзиевым с 2011 года. Они познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам. Иванова отмечала в интервью Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации.
Продюсер на тот момент был женат на актрисе Лине Эспли и растил двоих детей. В 2020 году появились слухи, что Иванова официально вышла замуж за Файзиева, и позже звезда подтвердила эту информацию в соцсетях, отметив, что не собиралась афишировать перемены в жизни.