В сети обсудили внешность дочерей Светланы Ивановой: «Эльфы»

Артистка состоит в отношениях с Файзиевым с 2011 года. Они познакомились на съемках фильма «Август. Восьмого», а через четыре года об их романе стало известно поклонникам. Иванова отмечала в интервью Меньшовой, что ее не пугал собственный статус, но она переживала за возлюбленного и его близких, которым принесло боль публичное обсуждение их семейной ситуации.