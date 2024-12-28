Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек воссоединились на Рождество

Бен Аффлек отметил Рождество с экс-супругой, Дженнифер Гарнер. Актриса предложила бывшему мужу провести праздник в кругу семьи, чтобы дети могли насладиться атмосферой совместных каникул.
После расставания с Дженнифер Лопез Аффлек, по словам друзей, снова почувствовал себя счастливым. Сближение Бена и Гарнер вызывает подозрения у многих, хотя она утверждает, что между ними только дружба. Но некоторые фанаты верят, что бывшие вновь могут узаконить свои отношения.
В то же время Рождество для бывшей Аффлека, Дженнифер Лопез, было не таким уж радостным: 55-летняя певица провела праздник только со своими детьми-близнецами Эммой и Максом. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, их настроение было безрадостным, несмотря на роскошное оформление дома.