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Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек воссоединились на Рождество

Экс-супруги вместе отметили праздник
Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек
Дженнифер Гарнер и Бен АффлекИсточник: Rex / Fotodom.ru

Бен Аффлек отметил Рождество с экс-супругой, Дженнифер Гарнер. Актриса предложила бывшему мужу провести праздник в кругу семьи, чтобы дети могли насладиться атмосферой совместных каникул.

После расставания с Дженнифер Лопез Аффлек, по словам друзей, снова почувствовал себя счастливым. Сближение Бена и Гарнер вызывает подозрения у многих, хотя она утверждает, что между ними только дружба. Но некоторые фанаты верят, что бывшие вновь могут узаконить свои отношения.

В то же время Рождество для бывшей Аффлека, Дженнифер Лопез, было не таким уж радостным: 55-летняя певица провела праздник только со своими детьми-близнецами Эммой и Максом. Судя по кадрам, опубликованным в социальных сетях, их настроение было безрадостным, несмотря на роскошное оформление дома.