Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек воссоединились на Рождество

После расставания с Дженнифер Лопез Аффлек, по словам друзей, снова почувствовал себя счастливым. Сближение Бена и Гарнер вызывает подозрения у многих, хотя она утверждает, что между ними только дружба. Но некоторые фанаты верят, что бывшие вновь могут узаконить свои отношения.