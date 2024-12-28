В Буэнос-Айресе показали российский фильм «Вызов»

«У нас в сентябре прошла конференция, посвященная будущему аэрокосмической отрасли и проектам, которые реализуют разные страны. И тогда ко мне подошли по отдельности три аргентинских ученых, которые сказали, что мечтают увидеть этот фильм на экране. Также нам много писали в соцсетях, что очень хотят посмотреть. И вот сейчас у нас появилась возможность преподнести такой подарок к Новому году аргентинцам», — сказала корреспонденту ТАСС глава Русского дома Валерия Птицына.