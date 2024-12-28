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В Буэнос-Айресе показали российский фильм «Вызов»

После показа в Русском доме прошло короткое обсуждение картины
Кадр из фильма «Вызов»
Кадр из фильма «Вызов»

БУЭНОС-АЙРЕС, 28 января /ТАСС/. Премьерный показ первого в истории кинематографа снятого в космосе фильма «Вызов» состоялся в Русском доме в Буэнос-Айресе.

«У нас в сентябре прошла конференция, посвященная будущему аэрокосмической отрасли и проектам, которые реализуют разные страны. И тогда ко мне подошли по отдельности три аргентинских ученых, которые сказали, что мечтают увидеть этот фильм на экране. Также нам много писали в соцсетях, что очень хотят посмотреть. И вот сейчас у нас появилась возможность преподнести такой подарок к Новому году аргентинцам», — сказала корреспонденту ТАСС глава Русского дома Валерия Птицына.

Она отметила, что вскоре после анонса запись пришлось закрыть, так как на показ зарегистрировалось 90 человек — максимум, который вмещает зал в Русском доме.

«Нам писали также люди из других провинций Аргентины, говорили, что тоже хотят. Думаю, учитывая успех, в следующем году организуем новые показы, в том числе обязательно в других провинциях», — сказала Птицына.

После показа в Русском доме прошло короткое обсуждение картины. Зрители отметили храбрость актрисы Юлии Пересильд, снявшейся в космосе, и гуманистический посыл фильма.

«Было бы здорово, если бы в Аргентине показывали больше российских фильмов. Там много интересных картин с высокой художественной ценностью, и, мне кажется, в Аргентине они бы были хорошо приняты», — сказал корреспонденту ТАСС аргентинский эксперт в сфере международных отношений Алехандро Пачилья, пришедший на показ «Вызова».