Умерла звезда фильма «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 в Буэнос-Айрес, Аргентине. Ей было всего 15 лет, когда она сыграла Джульетту в фильме Дзеффирелли. За роль в «Ромео и Джульетте» она получила премию «Золотой глобус». Сама картина была удостоена двух «Оскаров».