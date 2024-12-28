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Умерла звезда фильма «Ромео и Джульетта» Франко Дзеффирелли

Актриса Оливия Хасси ушла из жизни в возрасте 73 лет
Оливия Хасси в фильме «Ромео и Джульетта» (1968)
Оливия Хасси в фильме «Ромео и Джульетта» (1968)

Умерла актриса Оливия Хасси, сыгравшая Джульетту в знаменитом фильме «Ромео и Джульетта» режиссера Франко Дзеффирелли 1968 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актрисе было 73 года. На ее официальной странице в соцсети опубликован пост, в котором говорится, что Хасси скончалась дома, в окружении своих близких.

«Оливия была замечательным человеком, чья теплота, мудрость и чистая доброта тронули жизни всех, кто ее знал», — говорится в сообщении.

Предполагается, что причиной смерти артистки стал рак груди, который у нее диагностировали впервые в 2008 году.

Оливия Хасси родилась 17 апреля 1951 в Буэнос-Айрес, Аргентине. Ей было всего 15 лет, когда она сыграла Джульетту в фильме Дзеффирелли. За роль в «Ромео и Джульетте» она получила премию «Золотой глобус». Сама картина была удостоена двух «Оскаров».

В числе других знаменитых работ Хасси — роли в мини-сериале «Иисус из Назарета» и фильме «Айвенго».