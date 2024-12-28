Марк Эйдельштейн напугал фанатов кровавым гримом

Марк Эйдельштейн вышел на видеосвязь со зрителями фестиваля «Хомякон». 22-летний актер появился в кадре в пугающем сценическом гриме: с подбитым распухшим глазом и ссадинами на лице. Актер пошутил, что сейчас находится на съемках четвертой части «Дюны».
Эйдельштейн также рассказал о проектах, в которых сейчас задействован. В частности, напомнил, что работает над созданием второго сезона сериала «Монастырь».
«Это классная долгая дистанция развития героя. Мне это очень интересно. Юра — это анти-Ваня в “Аноре”», — рассказал актер.
Также Эйдельштейн сейчас снимается в экранизации сказки о Буратино в роли Артемона.
«Мне кажется, будет здорово, весело, свежо. Я там собаку как раз играю. Ну так… Пошел сейчас по ролям мечты», — заключил актер.
Ранее Юра Борисов рассказал, как относится к Марку Эйдельштейну, вместе с которым снялся в «Аноре».