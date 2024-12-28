Марк Эйдельштейн напугал фанатов кровавым гримом

Марк Эйдельштейн вышел на видеосвязь со зрителями фестиваля «Хомякон». 22-летний актер появился в кадре в пугающем сценическом гриме: с подбитым распухшим глазом и ссадинами на лице. Актер пошутил, что сейчас находится на съемках четвертой части «Дюны».